"Squid Game" (Netflix) : la brillante série coréenne qui va jouer avec vos nerfs

Des tenues qui évoquent la Casa de Papel. Une intrigue avec de terribles jeux mortels à la Alice in Borderland. Et une once de critique sociale empruntée à Parasite. Voilà l'équation de la série coréenne Squid Game qui est en train de grimper tout en haut du Top 10 de Netflix en cette fin septembre 2021 en France.

La Corée du Sud n'est pas que le pays de la K-pop pour ce qui est de la culture qui s'exporte bien, les productions télé du pays plaisent aussi beaucoup. Les "dramas" coréens ont conquis le public asiatique avant de séduire l'Occident à grand renfort de bouche-à-oreille. Les acteurs sont souvent jeunes et beaux et les intrigues sont souvent romantiques. Squid Game, elle, s'affranchit des codes classiques des "K dramas" pour offrir une série pleine de mystères et de suspense. Le casting est bien plus âgé que la moyenne des productions et le scénario s'approche beaucoup plus de la satire sociale, de la comédie noire voire du thriller horrifique.

De quoi parle donc Squid Game et pourquoi cette série fonctionne aussi bien sur les abonnés Netflix ? Squid Game (ou "le jeu du calamar") est une évocation d'un jeu d'enfance populaire en Corée un peu comme notre marelle, chat perché ou 1-2-3 Soleil. Ces jeux inoffensifs vont être proposés dans des versions effrayantes à des adultes contre une prodigieuse somme d'argent.

Si nous n'allons pas ici vous révéler d'éléments de l'intrigue, nous allons tout de même évoquer quelques éléments du premier épisode. Si vous voulez ne rien savoir du tout sur cette série, alors n'allez pas plus loin dans votre lecture. Pour les autres, promis, nous ne dirons rien de fondamental.

La bourse ou la vie ?

Squid Game s'intéresse aux thèmes de la chance, de l'argent, du risque, de la liberté. Plus philosophiquement, la série s'interroge sur le sens et la valeur de chaque vie. Le héros de la série, Seong Gi-hun (joué par Lee Jung-jae) est un homme qui a quelques problèmes avec la gestion de ses finances. S'il a un bon caractère et essaye d'offrir quelques petits plaisirs à sa fille, il n'arrive pas du tout à joindre les deux bouts, à assumer ses responsabilités et joue chaque billet qui lui tombe entre les mains. L'espoir de toucher le gros lot a fait de lui une cible facile pour des créanciers plus ou moins sympathiques. Mais une solution miracle (mais risquée) va peut-être lui permettre de s'en sortir...

"Squid Game" propose des visuels colorés très séduisants Crédit : Netflix

Alors que notre héros vient de terminer une énième journée cauchemardesque et pleine de désillusion, un homme en costume se présente à lui pour lui proposer un jeu. S'il gagne, il remportera un beau billet, s'il perd, il devra supporter une gifle de cet inconnu bien propre sur lui. Après une douzaine de gifles et une belle dose d'humiliation publique, Seong Gi-hun gagne son premier billet. L'humiliation disparaît et seule la joie du gain demeure. Le poisson est ferré. Le piège va pouvoir se refermer.

Une mystérieuse organisation propose alors à notre anti-héros de gagner encore plus d'argent s'il le souhaite. Il lui suffira d'appeler un numéro et un chauffeur viendra l'emmener sur le lieu des jeux. Arnaque ? Jeu télévisé ? Coup de chance improbable ? Acculé par ses dettes, il choisit d'accepter et se retrouve alors dans une pièce avec quelques centaines de joueurs au parcours similaire.

Des hommes masqués et armés proposent alors à cette foule de jouer à des jeux simples mais dont les enjeux ont été démultipliés : la mort pour les perdants et la fortune pour les gagnants. La cagnotte, d'ailleurs, a la sale habitude de se remplir lorsque des concurrents meurent pendant les jeux... et en dehors. Les règles sont implacables mais si la majorité des joueurs le décident alors ils pourront tous rentrer chez eux sans problème. La question du choix ou de l'illusion du choix libre et éclairé est finement traitée.

Une série éminemment politique

En créant une micro-société peuplée des parias de la Corée du Sud contemporaine (travailleur immigré, parieur, délinquant, voleuse, rescapée de la Corée du Nord), Squid Game nous offre une merveilleuse loupe sociale. La série nous propose de nous attacher à un petit groupe bancal qui tente de survivre et de retrouver un peu d'honneur, d'espoir et d'humanité.



Oh Young-soo en vieillard rusé mais dont la mémoire fait défaut est très attachant. Jung Ho-yeon joue une jeune femme qui a fui la dictature du Nord mais essaye désespérément de payer ses passeurs pour faire venir le reste de sa famille. Kim Joo-ryoung, elle, joue le rôle d'une femme mûre qui continue d'user de ses charmes et de son irrésistible gouaille pour triompher.



En 9 épisodes, on creuse en profondeur les relations entre les personnages et la vie difficile de cette petite galerie de héros.



Outre les différents jeux qui offrent un excellent suspense (comme dans la série japonaise du même genre Alice in Borderland) et le mystère qui règne autour de cette organisation et son chef masqué, Squid Game brille surtout par son casting très coloré, sa réalisation léchée et son excellent sens du rythme. Il ne s'agit pas d'un casse-tête mortel, glauque ou horrifique, il s'agit d'un récit ultra-dynamique sur les inégalités, une série éminemment politique qui échappe au pathos et aux grosses ficelles et offre un vrai spectacle. Netflix a augmenté ses tarifs mais Squid Game nous fait un peu oublier la facture.