Netflix : les annonces à retenir de l’événement “TUDUM”

Netflix a sorti le grand jeu pour ce premier évènement. Le dimanche 26 septembre, le géant américain du streaming organisait la première édition de l'évènement baptisé "TUDUM", en référence au jingle caractéristique de la plateforme.

Au cours d'une dense conférence en ligne, diffusée en direct sur YouTube et Twitch, Netflix a fait le plein d'annonces sur les films et séries à venir sur la plateforme. The Witcher, Emily in Paris, Vikings ou encore La Casa de Papel, Netflix nous a prévu un bon lot de sorties pour les mois à venir.

Les fans l'attendent depuis plus de deux ans. La série Stranger Things est enfin de retour pour une quatrième saison. Aucune date précise n'a été dévoilée si ce n'est que les épisodes devraient arriver en 2022. Selon la bande-annonce, cette nouvelle saison se déroulera au sein de "Creel", une maison hantée.

Tout aussi attendue, la série The Witcher revient sur vos écrans dès le 17 décembre. Cette deuxième saison sera l'occasion de poursuivre les aventures du sorceleur Geralt de Riv et de Ciri à travers le continent. "Le continent vous rappelle", signe d'ailleurs Netflix sur Twitter. Cette bonne nouvelle n'arrive pas seule, une troisième saison a été annoncée par la même occasion et la préquelle, The Witcher: Blood Origin, est déjà en production.

Plus d'un an après la fin de Vikings, Netflix a tenu à ravir les fans de la série. Le géant du streaming a dévoilé de premières images du spin-off intitulé Vikings : Valhalla, une production originale. Celui-ci se déroule une siècle après les évènements de la série de base. Il sera diffusé en 2022.

Dans un tout autre registre, Emily Cooper, personnage principal de la série Emily in Paris, prend des vacances. Dans cette deuxième saison, prévue pour le 22 décembre, Saint-Tropez sera à l'honneur.

On ne compte plus tous les records qu'elle a brisés depuis sa diffusion en 2017. La Casa de Papel touche malheureusement à sa fin. Les premiers épisodes sont déjà sortis mais Netflix prévoit un grand final d'anthologie dans un tout nouveau trailer. Affaire à suivre à partir du 5 décembre.

Netflix adore adapter les séries d'animation japonaises. Les résultats sont parfois décevants, à l'instar de Death Note, ou très bons comme l'agréable surprise qu'est Alice in Borderland. Dans sa lignée d'adaptions de mangas en séries live action, après One Piece, la plateforme de streaming s'attaque à Cowboy Bepop, un monument culturel pour de nombreux fans. La première saison sera diffusée à partir du 19 novembre.

Enfin, l'année 2021 promet de finir en beauté grâce à la quatrième saison de Cobra Kai, le spin-off de Karaté Kid, prévue pour le 31 décembre. On continuera d'y suivre le dojo Cobra Kai, qui fera face à Kreese et son nouveau protégé.