"Game of Thrones" : ce que cache la bande-annonce de "House of the Dragon"

Les nouveaux visages de la série "House of the Dragon"

Vous aviez peur de ne plus voir le Trône de fer et des dragons virevoltants dans le ciel de Westeros ? C'était sans compter sur les nombreux spin-off de Game of Thrones que nous prépare HBO. La chaîne américaine qui a produit la première adaptation de l'œuvre de G. R. R. Martin commence par un très gros morceau : la famille Targaryen avec sa série House of the Dragon qui arrivera sur nos écrans en 2022. La première mini bande-annonce a été dévoilée le 6 octobre 2021 et elle est déjà riche d'enseignement.

Tout d'abord, qui sont les protagonistes de cette nouvelle histoire qui se déroule des siècles avant les événements de Game of Thrones ? La bande-annonce nous montre la princesse Rhaenyra Targaryen (jouée par Emma D’Arcy et probablement la jeune actrice qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Emilia Clarke dans une version plus jeune du personnage) et Daemon Targaryen (Matt Smith, le narrateur de ce teaser). Leurs cheveux blancs reconnaissables entre mille permettent de bien les repérer, même s'ils ne sont pas seuls à posséder un tel attribut dans ce teaser. Rhaenyra et Daemon Targaryen ont bien un lien avec Daenerys Targaryen que l'on connait bien. Ce ne sont pas les parents ou même les grands-parents du personnage incarné par Emilia Clarke. Il s'agit d'ancêtres directs.

L'intrigue va tourner autour de ce couple incestueux (une tradition dans la famille Targaryen) et de leur lutte pour le pouvoir. Une guerre intra-familiale et géopolitique comme on aime et qui a pour nom : la Danse des Dragons. De quoi retourne-t-il ?

La princesse Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) et Daemon Targaryen (Matt Smith) Crédit : HBO

Rhaenyra a, à peu près, le même problème que Daenerys. Elle devait avoir le trône pour elle... mais elle a été exclue de la succession. En l'an 105, à la mort de sa première épouse, le roi Viserys Ier Targaryen (l'homme sur le trône qui tient une épée et a une chevalière aux armoiries de la famille Targaryen au doigt dans le teaser) n'a pas d'héritier mâle. Il décide donc de faire preuve d'un peu de progressisme et nomme sa fille Rhaenyra Targaryen héritière. Tous les seigneurs du royaume font acte d'allégeance... mais, vous sentez venir le problème, elle ne va pas accéder au trône. Le roi se remarie avec Alicent Hightower (que l'on découvre aussi dans les premières images dévoilées de la série) en 106 et engendre trois fils : Aegon, Aemond et Daeron.

Pourtant, lorsque qu'Aegon né, Viserys Ier conforte la nouvelle règle de succession et maintient Rhaenyra comme héritière présomptive. Mais la princesse et la reine ne s'entendent pas du tout. La famille Hightower sera très importante dans cette nouvelle série. Le père d'Alicent, Otto Hightower, apparaît furtivement dans le trailer, il est celui qui porte le badge célèbre de la Main du Roi sur une veste verte foncée...

La princesse a plusieurs enfants d'un premier mariage et se remarie ensuite avec son oncle Daemon.. Ensemble ils auront deux fils qui deviendront rois : Aegon III et Viserys II. Les enfants de la reine Alicent et de la princesse se détestent cordialement provoquant des tensions au sein de la famille.

Alicent Hightower (Olivia Cooke) et Otto Hightower (Rhys Ifans) Crédit : HBO

À la mort du roi, les couteaux sont tirés entre les deux femmes. La reine Alicent Hightower convoque un conseil restreint secret pour que la couronne tombe sur le crâne d'un de ses fils. La trahison est ourdie et le seul membre du conseil qui voulait défendre la cause de la princesse héritière est égorgé. Les fans de Game of Thrones apprécieront. Alicent n'agit pas seulement par goût du pouvoir mais elle a peur pour ses enfants si jamais Rhaenyra devient reine... Et Rhaenyra ne peut que constater qu'on lui a volé le trône. Aegon devient roi... On l'informe de la nouvelle alors qu'il est au lit avec une maîtresse (classique, encore) mais il refuse la couronne en ne voulant pas se fâcher avec sa demi-sœur Rhaenyra (et ses dragons). Il finira par accepter pour protéger les membres de sa famille. Rhaenyra , elle compose son propre conseil de son côté et se couronne elle-même. Deux monarques pour un royaume, la Danse des dragons peut commencer....

La Danse des dragons

"Danse des dragons" car, à cette époque, vous pouvez considérer que chaque Targaryen dispose au moins d'un cracheur de feu géant comme monture. Ces animaux légendaires n'étaient pas si rares à l'époque. Un jeu macabre d'assassinats, de vengeances, de batailles et de manipulations va alors se mettre en place. Nous n'allons pas tout vous raconter ici, mais préparez-vous pour quelques incroyables surprises ! On retrouvera aussi des noms bien connus... Les Stark, Greyjoy ou Arryn du côté des "Noirs" de Rhaenyra ou les Lannister du côté des "Verts" d'Alicent Hightower et du roi Aegon. Si, sur le papier, les Verts sont bien plus riches et puissants grâce à la force armée de la Maison Hightower, les Noirs disposent de plus de dragons plus ou moins sauvages...

Laenor suivant ses parents Crédit : HBO

Parmi les nouveaux visages présentés dans cette courte bande-annonce vous avez sans doute repéré, Corlys Velaryon (Steve Toussaint) et ses dreadlocks argentées. Surnommé le Serpent de Mer, Corlys était le riche et puissant seigneur de la maison Velaryon de Lamarck. Il est un allié de Daemon Targaryen qu'il aide à devenir roi du Détroit. Durant la Danse des Dragons, il fut avec sa puissante flotte le principal soutien de Rhaenyra Targaryen, dont il fut un temps la Main. Son fils Laenor épousera d'ailleurs Rhaenyra. Un mariage politique qui ne va pas très bien se dérouler puisque Laenor n'a que peu d'intérêt pour la gent féminine. Le trailer nous offre d'ailleurs une image rapide de cette famille influente habillée d'or.



La jeune femme aux cheveux bruns et à la robe blanche qui apparaît ensuite pourrait bien être Mysaria (surnommée lady Misère ou encore le Ver Blanc) une prostituée originaire de Lys qui se produisait à Port-Réal sous le règne de Viserys Ier. Elle fut la maîtresse du frère du roi, le prince Daemon Targaryen, et la maîtresse des chuchoteurs officieuse de la reine Rhaenyra pendant la Danse des Dragons.

Mysaria dans "House of the Dragon" Crédit : HBO

Dernier petit détail amusant, Alicent est montrée une seconde à peine en train de se déplacer rapidement à travers une foule avec une dague à la main. Cette dague est celle qui a lancé les hostilités dans Game of Thrones, le poignard en acier valyrien qu'utilise aussi Arya Stark pour tuer le Roi de la Nuit à la fin de la série... En parlant d'objets pointus, les fans seront ravis de voir que la salle du Trône de Fer est nettement plus impressionnante. On peut voir de nombreuses épées menaçantes disposées partout autour du trône... comme cela est décrit dans les livres de G. R. R. Martin.



La Danse des dragons va s'arrêter en l'An 131. Comme à chaque grande guerre, on trouvera bien plus de victimes que de gagnants. La maison Targaryen en sortira irrémédiablement affaiblie et les dragons vont disparaître presque totalement... De quoi faire un certain nombre de saisons si les fans approuvent cette nouvelle série qui a l'avantage d'être déjà pensée et écrite par G.R.R. Martin "himself". Vous pouvez d'ailleurs en apprendre plus sur les Targaryen dans les livres dédiés à leur histoire Feu et Sang édité chez Pygmalion.