"Sex Education" : Gérard Lenorman "bouleversé" d'entendre sa chanson sur Netflix

Les téléspectateurs français connaissent par cœur cette chanson, ce tube absolu de Gérard Lenorman : La ballade des gens heureux, sortie en 1975. Désormais, c'est le monde entier qui connaît cette chanson grâce à la saison 3 de la série de Netflix Sex Education, l'un des grands succès de la plateforme. Dans l'un des épisodes de cette série britannique qui conte la vie de lycéens en pleine découverte de leurs sexualités, les personnages partent en voyage en France. Un trajet en bus qui a droit à cette merveilleuse chanson pour fond sonore.

Succès immédiat. Les internautes du monde entier recherchent cette ballade joyeuse et guillerette, très française, sur les plateformes et découvrent par la même occasion, Gérard Lenorman. Invité de Laissez-vous tenter sur RTL ce 7 octobre 2021, le chanteur a dit sa surprise et son émotion.

"Je n'étais pas au courant ! Je l'ai su hier (mercredi), révèle Gérard Lenorman venu présenter son nouvel album ce jeudi 7 octobre. C'est bouleversant, c'est ahurissant, je n'y crois pas en plus. Je n'arrive pas à réaliser. Jamais la vie m'a fait un cadeau comme ça ! C'est planétaire et je n'ai rien demandé, je ne savais pas qu'ils me connaissaient. Je suis si-dé-ré ! Mais en même temps je savais qu'un jour il se passerait quelque chose."