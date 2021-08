"Spider-Man: No Way Home" : que révèle la bande-annonce qui a fuité ?

Les spoilers et les fuites, l'acteur Tom Holland connaît bien. Pourtant, celui qui interprète Spider-Man au cinéma n'est (pour une fois) pas à l'origine de ce petit accident industriel qui a dû faire trembler les murs de Sony ce 23 août 2021. En effet, une bande-annonce de Spider-Man: No Way Home est apparue sur les réseaux sociaux à la surprise générale. Impossible de savoir s'il s'agit d'une fuite involontaire, orchestrée pour des besoins marketing et même s'il s'agit de la bande-annonce officielle de ce film très attendu. Pourtant, les révélations, scènes et la présence de certains acteurs à l'image (même de mauvaise qualité) a lancé un véritable débat parmi les fans des super-héros Marvel.

Que voit-on dans cette vidéo que Sony tente de faire disparaître depuis de nombreuses heures ? On voit (et c'est une constante dans toutes les productions Marvel depuis la série Loki) que le Multivers se manifeste. En gros, les mondes parallèles et époques différentes se confondent. Ces scénarios ne manqueront pas de donner des nœuds au cerveau des fans mais c'est une vraie chance pour l'univers Spider-Man : nous allons peut-être enfin voir les trois anciens acteurs de la franchise réunis : Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland.

La bande-annonce présente une rencontre entre Peter Parker (Tom Holland) et le Sorcier suprême Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) alors qu'ils entreprennent un voyage à travers le Multivers grâce à un sortilège particulièrement risqué. On peut voir plusieurs scènes d'action avec Spider-Man mais sans le lustre et les décors réalisés en post-production. Le fait que la bande-annonce soit encore un "work in progress" pourra donner à Sony quelques idées quant à l'origine de la fuite...

La bande-annonce se termine par la révélation qui va peut-être offrir aux spectateurs la réunion des trois Spider-Man du cinéma : l'apparition des méchants des précédents films avec ces autres acteurs, Alfred Molina dans le rôle du Docteur Octopus (Spider-Man 2) et Jamie Foxx dans celui d'Electro (The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros). Le principal intéressé, Tom Holland, n'a ni confirmé, ni infirmé la véracité des images qui ont fuité. Il a simplement posté un message sibyllin sur Instagram : "Vous n'êtes pas prêts !"