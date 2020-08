Sexe : 8 podcasts pour se faire plaisir avec les oreilles

publié le 22/08/2020 à 20:20

Des anciennes fresques et sculptures aux portails surpuissants du porno 2.0, les supports visuels sont souvent la première porte d'entrée vers la sexualité. Tout semble passer par le regard, le porno semble aussi désespérément masculin et pourtant. Une autre voie érotique existe, celle de la voix justement.

Le podcast et les vidéos ASMR sont les nouveaux outils du plaisir et de l'excitation. Ces productions léchées, intelligentes et innovantes sont souvent pensées par les femmes pour les femmes, mais ne vous inquiétez pas il y en a pour absolument tout le monde : hommes, femmes, hétéro, bi, homo, trans, non-binaires, littéraires, romantiques, dominants, dominés... Des chroniques, des récits ou des guides masturbatoires évocateurs ou très directs.

Voici notre sélection non-exhaustive et parfaitement subjectives des podcasts francophones qui parlent de (très) près ou d'un peu plus loin de sexe. Des podcasts à écouter au calme et, parfois, les mains libres.

Notre sélection

- Voxxx : ce podcast est la conjonction de la voix et du porno. La pornographie et l'érotisme sont souvent réduits aux arts visuels mais la voix et le récit peuvent être d'excellents moteurs du plaisir pour qui y est sensible. Les voix sont assurées ou murmurées, le public cible est volontiers féminin (mais pas que) et ces récits sont pensés pour activer votre libido ou vous guider lors de la masturbation.

- Coxxx : si vous avez un pénis, les récits de Voxxx pourraient vous laisser de marbre, mais heureusement il y a Coxxx. Une nouvelle "invitation au plaisir" mais pour "phallus audiophiles" cette fois. Les récits sont toujours directs, bien écrits et accompagnés de subtils bruitages.

- Le son du désir : si vous avez déjà écouté tous les épisodes de Voxxx mais que vous voulez de nouvelles histoires érotiques pour vous exciter par les tympans, voici Le Son du désir qui vous proposera, comme n’importe quel site porno, un vrai portail d'histoires délicatement érotiques ou franchement pornographiques. Avec de la pub ou pour un abonnement de moins de 5 euros par mois, vous aurez accès à des histoires allant d'une escale naturiste en Sardaigne à une initiation de yoga caliente en passant par une rencontre torride dans l'Orient Express. Ici, on vend du rêve.

- Sex and Sounds : petites chroniques de Maïa Mazaurette, l'une des chroniqueuses les plus connues de la presse française sur les questions de sexualité. Ici, pas de témoignages longs ou de récits érotiques façon ASMR. On est dans l'anecdote et la réflexion sur des sujets qui touchent de près ou de loin à la sexualité. Quelle voyelle est la plus prononcée pendant nos parties de jambes en l’air ? Quels sont les secrets des mots liés au sexe ? Qu'est-ce qu'un frout ? De quoi satisfaire votre curiosité.



- Entre nos lèvres : à chaque épisode, une rencontre. Les différents invités explorent la question de la sexualité mais aussi les questionnements liées aux identités de genres, aux sexualités, à la découverte du plaisir, le couple... Des rencontres et des récits dans lesquels vous vous reconnaîtrez ou qui élargiront vos horizons. Des discussions honnêtes et vraies qui tentent de faire tomber les tabous.

- Quouïr : excellent jeu de mot entre queer et ouïr pour une série de portraits qui met de côté les récits hétérosexuels qui dominent les podcasts, les romans érotiques ou encore le porno. La saison 1 se concentre sur la question du coming-out et la saison 2 explore les récits d'homoparentalité. Des histoires d'amour, de sexualité, de famille, d'émotions mais aussi des histoires très politiques.

- Gouinement lundi : expertes, militantes, journalistes et chercheuses vous éclairent sur les enjeux et initiatives portées par des féministes, des femmes bies, trans, lesbiennes, etc... Des émissions qui ont comme point de convergence les orientations sexuelles et les questions de genre et de discriminations mais qui parle de tout : politique, cinéma, témoignages, musique, porno, éducation, sexe, littérature, vie militante... Des paroles encore rares dans les médias mainstream, mais là est la force du podcast.



- Les Français.es au lit : bien sûr cette liste ne serait pas complète sans notre podcast maison sur la question de la sexualité. Dans Les Françaises au lit (2019) et Les Français au lit (2020), Thomas, Danielle, Elody et nos autres témoins et sexologues nous racontent leurs premières fois, leur rapport à la pornographie, leurs fantasmes ou leurs quêtes de l’orgasme. Une série de témoignages intimistes.

Mais aussi : Radio Clito, Colette se confesse, ctrl-X, Sexplorer, Les Chemins de désir, On the Verge, Le Putain de podcast...