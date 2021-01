Scorsese, Chabrol, Nolan dans RTL Pop Ciné

publié le 17/01/2021 à 12:00

Au programme ce weekend de l'émission : la plateforme de streaming Salto s'enrichit de plein de nouveautés, dont une belle collection tirés de la filmographie de Martin Scorsese ! Une superbe occasion pour nous de replonger dans l'univers du maître

Robert De Niro, Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio aux Golden Globes Awards en 2010 Crédit : Mark J. Terrill/AP/SIPA

Claude Chabrol et ses muses ! Le réalisateur a un lien très particulier avec la gente féminine et en particulier la marraine de l'émission, Isabelle Huppert. A ce propos, nous en profiterons pour évoquer la sortie en DVD du film La Daronne avec le réalisateur Jean Paul Salomé au micro de Vincent Perrot.

Isabelle Huppert dans "La Daronne" Crédit : Neue Visionen Filmverleih

Nous allons rêver également avec Christopher Nolan et parler science-fiction, un thème qui est très cher à sa filmographie.

Interstellar - 2014 Crédit : Warner Bros.

Enfin nous allons prendre soin de vos oreilles et vous faire découvrir ou redécouvrir 20 ans de musiques de films !

Ennio Morricone Crédit : Muthmedia GmbH

Jeu

Cette semaine, on vous fait gagner votre abonnement SALTO ! Salto c'est plus de 10 000 heures de séries, films, documentaires et programmes jeunesse en streaming. Retrouvez vos chaines et programmes TV préférés en direct, en replay, en avant-première ou en saisons intégrales.

www.salto.fr



Salto est la prochaine plateforme de streaming de TF1, M6 et France Télévisions, Crédit : capture d'écran

Sans oublier notre iconique Montre RTL qui fera aussi partie du paquet !

Cette année encore, RTL s’associe à Reforest’Action, pour chaque montre que vous gagnerez sur l’antenne, un arbre sera planté !

L’année dernière ce sont 2000 arbres, financés par RTL, qui ont été plantés !

RTL à l’heure de la planète !

Pour jouer, c'est simple ! appelez-nous au 3210 (0.50cts / mn) ou inscrivez-vous, durant toute la semaine à cette adresse : rtlpopcine@rtl.fr

