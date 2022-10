Robbie Coltrane, l'acteur qui incarnait Hagrid dans "Harry Potter", est mort

Des millions de cinéphiles le connaissaient pour son rôle de doux géant barbu dans la franchise Harry Potter. Celui qui, armé de son parapluie rose, aidait bien malgré lui Harry et ses camarades sorciers dans leurs aventures. L'acteur britannique Robbie Coltrane est mort ce 14 octobre 2022, a-t-on appris de son agent Belinda Wright.



"On se souviendra de lui pour les décennies à venir grâce à son rôle d'Hagrid dans les films Harry Potter, a écrit Belinda Wright. Ce rôle a apporté beaucoup de joie à des grands et des petits à travers le monde. Un rôle qui lui apportait un torrent de lettres chaque semaine depuis plus de 20 ans".

De son véritable nom, Anthony Robert McMillan, Robbie Coltrane était l'un des piliers du cinéma britannique. Il a pu s'enorgueillir d'être un personnage récurrent dans deux des franchises les plus "british" et les plus influentes de notre époque : Harry Potter et James Bond où il incarnait le truculent Valentin Zukovsky dans GoldenEye et Le monde ne suffit pas.



Pour les Britanniques, il était aussi le héros de la série télévisée Cracker qui lui a apporté de nombreuses récompenses. Il y jouait le personnage principal, Eddie Fitzgerald, un psychologue qui aidait la police de Manchester dans leurs enquêtes. Malgré ses talents professionnels, ce personnage avait une part sombre : l'alcool, les paris et une certaine instabilité sentimentale...

Malgré une taille respectable d'un 1,86 mètre, Robbie Coltrane était loin d'être le géant que les fans connaissaient des films Harry Potter, ce qui n'a jamais manqué de surprendre les spectateurs. Belinda Wright n'a pas révélé les causes du décès du comédien. Mais dans son message, elle saluait le personnel du Forth Valley Royal Hospital à Larbert.

