"L'imaginaire va être de plus en plus cadenassé", confie Plantu sur RTL

publié le 24/01/2021 à 10:50

Le dessinateur historique du journal Le Monde, Plantu, sera remplacé en "une" par des membres du collectif international Cartooning for Peace.

"Ça fait dix ans que je leur demandais de mettre un petit jeune à ma place. Ce sera un départ qui me plaît, car mes dessins seront remplacés par ceux d'une association que j'ai créée. Cette information a été mise en mousse avec le claquement de porte du dessinateur Xavier Gorce que je soutiens. J'ai vu le dessin, il m'a fait rire puis je m'aperçois qu'il y a un drame."

Pour Plantu, le rapport que la presse entretient avec les réseaux sociaux, est de plus en plus poreux : "On ne peut pas comprendre la période actuelle si on ne comprend pas les réseaux sociaux. Je vois de plus en plus le phénomène New York Times qui a réglé le problème, car il n'y a plus de dessins. Alors que le dessin de Xavier Gorce est toujours en ligne, il n'est pas censuré et à la fois c'est un dessin qu'il faut soutenir je pense car je trouve que ce dessinateur a fait son boulot. Il flirte avec le dérangement. On ne sait pas qui sont les gens qui râlent. L'imaginaire va être de plus en plus cadenassé", prévoit-il.