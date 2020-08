publié le 27/05/2020 à 09:35

C'est l'un des plus grands films de prison de l’histoire du septième art : L’Évadé d’Alcatraz de Don Siegel, sorti en 1979. Les aventures de Frank Morris, un roi de l’évasion qui, transféré en 1960 dans la plus célèbre, la plus surveillée et la plus inhumaine prison américaine de l’époque, va tenter une fois encore de se faire la belle avec quelques complices.



Alcatraz. Rien que ce nom file le frisson. Située sur une île dans la baie de San Francisco, cette prison de haute sécurité a été, dès son ouverture en 1934, envisagée comme un établissement modèle, offrant un maximum de sécurité pour prévenir les évasions et un minimum de privilèges aux détenus dans leurs conditions d’incarcération.



Ce site hors du commun a de tout temps énormément inspiré le cinéma. De L’Évadé d’Alcatraz – déjà ! – de Robert Florey en 1938 à Rock de Michael Bay au cœur des années 90 en passant par Le Prisonnier d’Alcatraz de John Frankenheimer en 62 avec Burt Lancaster ou X-Men l’affrontement final de Brett Rattner en 2006. Et donc cet Évadé d’Alcatraz, tourné 15 ans après la fermeture du site, décidée en 1963 par Robert Kennedy, le frère de JFK alors Procureur Général des États-Unis, à cause de coups de gestion devenus trop élevés.

Un film inspiré d'une histoire vraie

Toute ressemblance avec des personnages ayant existé est ici tout sauf fortuite. L’Évadé d’Alcatraz s’inspire en effet directement de l’histoire vraie de la tentative d’évasion de Frank Morris en 1962, narré l’année suivante au milieu de plein d’autres récits de ce genre par l’écrivain américain J. Campbell Bruce dans son essai Escape From Alcatraz : A Farewell To The Rock.

Présenté à la Mostra de Venise en 1979, L’Évadé d’Alcatraz est un succès. Le film rapporte plus de 50 millions de dollars de recettes à travers le monde alors qu’il n’en a coûté que 8. Et, en France, il tutoie le million de spectateurs, un excellent score quasi équivalent à celui obtenu par L'Inspecteur Harry. Ce sera l’ultime collaboration entre Siegel et Eastwood qui lui dédiera Impitoyable, un an après sa disparition.



