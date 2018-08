"Rambo 5" : scénario, tournage... ce que l'on sait déjà du film

publié le 14/08/2018 à 18:16

Personne n'attendait son retour et pourtant... Dix ans après un quatrième épisode, baptisé John Rambo, Sylvester Stallone va de nouveau endosser le rôle de cet ancien combattant du Viêtnam. L'acteur de 72 ans n'arrive décidément pas à se détacher de ses personnages phares des années 70 et 80, avec ses sagas Rocky et Rambo.



Après avoir remonté les rings de boxe avec Michael B.Jordan dans Creed, le comédien américain s'apprête à repartir en guerre, comme en témoignent les récentes photos postées sur son compte Instagram, annonçant le retour du soldat.

En 2016, dans le magazine Variety, Sylvester Stallone avait pourtant stipulé ne plus vouloir interpréter ce vétéran de guerre, préférant "laisser la place à quelqu'un d'autre". Quelques mois seulement après, il annonce le contraire.



… Something wicked is coming this way! Une publication partagée par Sly Stallone (@officialslystallone) le 7 Mai 2018 à 1 :21 PDT

Entre la date de sortie, le tournage, et l'intrigue, RTL fait le point sur les éléments les plus importants à retenir sur ce Rambo 5.



Le film se déroulerait au Mexique

Selon le média Deadline, le film prendrait place au Mexique, un lieu dans lequel Rambo affrontera des membres du cartel. Son but ? Sauvé une jeune fille, kidnappée et menacée violemment d'entrer au sein d'un réseau de prostitution. Pour l'heure, aucune information n'a été donnée sur l'identité de l'actrice censée incarner le personnage.



Le tournage est prévu pour septembre 2018 et la sortie pour 2019

Le film, qui pourrait être réalisé et écrit par Sylvester Stallone, va voir son tournage débuté dès le mois de septembre 2018, en Espagne, près des Îles Canaries. La production aurait enfin donné son feu vert afin de commencer le tournage le plus tôt possible, la date de sortie étant programmée pour l'automne 2019.



Trente-cinq ans après le premier volet, Sylvester Stallone promet une "résurrection sauvage" de son personnage iconique.