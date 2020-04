publié le 15/04/2020 à 07:33

C'est l'un des plus grands films de guerre de l’histoire du 7e art : Les Douze salopards, de Robert Aldrich, sorti en 1967. Un cast mémorable : Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson et Jim Brown. Pendant la Seconde Guerre mondiale, douze criminels se voient proposer une mission suicide qui pourra leur valoir une amnistie : attaquer un château en France, peuplé d’une trentaine de hauts généraux nazis et en tuer le plus possible.

Ce film est adapté du best-seller éponyme de E.M. Nathanson publié en 1965. Pourtant, il paraît être un remake d’un film tourné un an plus tôt. L'Invasion secrète de Roger Corman, où un officier anglais réunissait cinq hommes condamnés à de lourdes peines pour libérer un général italien capturé par les Nazis alors qu’il s’apprêtait à changer de camp. Toute ressemblance avec Les Douze salopards est ici tout sauf fortuite.

Lors des premières projections, le long-métrage divise les critiques en deux camps. Ceux qui louent la puissance de son pamphlet contre l’armée. Et ceux qui la qualifient de fasciste. Mais le public, lui, réserve un triomphe au film qui restera comme le plus gros succès de toute la carrière d’Aldrich avec des recettes neuf fois supérieures à son budget de 5 millions de dollars.

Les Douze salopards inspirera même les développeurs du premier volet du jeu vidéo Call of Duty. Avant qu’on apprenne que David Ayer, le réalisateur de Fury, va s’attaquer à un remake, prévu pour 2022. La preuve que ces Douze salopards ont traversé les décennies.



Les Douze salopards est diffusé le jeudi 16 avril, à 20h50, sur Paris Première.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Les Films mythiques, une série d'épisodes exceptionnels consacrés aux plus grands chefs d'oeuvre du 7e art. Pour accompagner le cycle "Les Films mythiques" sur Paris Première, le journaliste Thierry Chèze, raconte l’envers du décor, les coulisses, les anecdotes les plus étonnantes des classiques du cinéma. Un podcast RTL Originals.