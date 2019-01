publié le 28/01/2019 à 17:56

En 2014, le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? devenait le sixième plus gros succès de l'histoire du cinéma français... Cinq ans et 12,5 millions d'entrées plus tard, toute la bande est de retour dans Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Philippe de Chauveron à la réalisation et côté casting : Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abitan, Medi Saddoun, Élodie Fontan, Frédérique Bel et les autres. Autrement dit la famille Verneuil : les parents, leurs filles et leurs gendres arabes, juifs, asiatique et noir...



Variante de cette suite : alors que les enfants ont pour projet d'aller s'installer à l'étranger, M. et Mme Verneuil vont tout faire pour les en dissuader et dans le même temps accueillir en leur demeure le mariage de la fille d'André Koffi, le beau-papa ivoirien de Laure Verneuil... Sauf que ce dernier ignore que sa fille, Viviane, compte bien épouser... une femme. On retrouve dans ce deuxième volet les situations et répliques politiquement incorrectes sur les sujets qui crispent la société française (le racisme, l'argent, la réussite).

> Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? - Bande Annonce Officielle - UGC Distribution

Des répliques qui faisaient le charme du premier, avec sans doute plus de tendresse, notamment grâce au couple Verneuil... Marie et Claude, autrement dit Chantal Lauby et Christian Clavier parfaits pour souligner et incarner nos petits défauts. "Nous aimons beaucoup nos personnages avec leurs défauts. C'est pour ça que nous ressemblons sans doute à une sorte d'archétype", explique Christian Clavier.

Reste la question d'une éventuelle nouvelle suite. Peut-on imaginer un Qu'est ce qu'on a encore encore fait au bon Dieu ? "Je pense que je vais partir sur autre chose d'abord, assure Philippe de Chauveron. Mais j'ai envie de retrouver la famille Verneuil, bien sûr. On n'a pas fini avec eux. Et puis, c'est génial, il y a 13 ou 14 personnages principaux donc il y a des milliers d'histoires possibles. Donc tant qu'ils sont en vie et qu'ils ont envie, j'espère que l'on pourra faire un 3. Il faut d'abord trouver une bonne histoire."