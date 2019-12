publié le 17/12/2019 à 12:30

Le 25 décembre prochain sortira en salles Rendez-vous chez les Malawas, le nouveau film de James Huth, le réalisateur de Brice de Nice en 2005. Cette comédie s'inspire de la célèbre Rendez-vous en terre inconnue, diffusée régulièrement sur France 2. Le scénario a été co-écrit par Michaël Youn, qui joue également dans le film.

Côté casting, le cinéaste a fait appel à des comédiens de renoms pour porter le long-métrage. Pascal Elbé joue le rôle de l'animateur vedette de l'émission, Léo Poli. Pour la spéciale Noël de son émission, il emmène quatre invités exceptionnels, joués par Christian Clavier, Michaël Youn, Sylvie Testud et Ramzy Bedia, à la rencontre des Malawas. Cette tribus est l'une des plus isolées du monde. Les célébrités vont avoir du mal à s'acclimater et l'émission va rapidement tourner au cauchemar... pour notre plus grand plaisir !

"Rendez-vous chez les malawas" de James Huth avec Christian Clavier

L'histoire : Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du bout du monde, Léo Poli emmène non pas un, mais quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée? Nos stars partent à la rencontre des Malawas, une des tribus les plus isolées du monde. Une comédie sur la nature… humaine

Découvrez la bande-annonce du film ci-dessous...

> "Rendez-vous chez les Malawas" - Bande-annonce officielle

