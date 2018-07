publié le 29/11/2016 à 17:44

Ce 29 novembre sur France 2, il ne faut pas manquer Rendez-vous en terre inconnue avec Mélanie Doutey chez les nomades de Mongolie. Pour cette 23e émission, l'actrice va vivre durant 18 jours dans une yourte avec une famille" extraordinaire", le père, la mère, leurs 2 garçons et une fillette adoptée bébé. Ce sont des éleveurs de chameaux spécialement adaptés à cette zone de montagne. Il y a un tel échange d'amour dans cette famille fière de ce qu'elle a construit que Mélanie Doutey et Frédéric Lopez en restent sans voix. Rendez-vous à 21h10.



Sur TF1, comme chaque mardi soir, place à Person of Interest. Dans cet épisode intitulé Une union parfaite, Frusco continue son enquête sur l'augmentation du nombre de suicides à New York, tandis que Reese et Finch sont en mission pour protéger des futurs mariés. Rendez-vous à 20h55.