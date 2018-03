publié le 29/11/2016 à 09:14





Rendez-vous en terre inconnue fait son grand retour sur France 2 le 29 novembre. Cette fois, Frédéric Lopez emporte l'actrice Mélanie Doutey (La French, Entre amis) dans ses valises, direction : la Mongolie. Un pays 3 fois plus grand que la France. Cet épisode est mon préféré après Bruno Solo en Anatolie.



Pourquoi ? Parce que Mélanie Doutey va vivre durant 18 jours dans une yourte avec une famille extraordinaire d'une beauté inouïe, composée de deux fils et d'une fille adoptée. Ce sont des éleveurs de chameaux qui ont l'air de sortir de Star Wars, et spécialement adaptés à cette zone de montagne. J'ai eu un immense coup de foudre pour ces camélidés dont l'éleveur veut renforcer la résistance aux sols escarpés.

Mélanie qui a toujours aimé l'émission, était contente de découvrir les grands froids : "Comme on est dans le grand froid, on ne se lavait pas tous les jours. Mais on se lavait. Des petites toilettes de chat !", s'amuse l'actrice. "Ça fait un petit moment, 10 ans, que je fais Rendez-vous en Terre inconnue, donc ça m'est un peu égal de ne pas me laver, voilà, plaisante à son tour l'animateur. Pas à Paris, bien sûr. Mais c'est vrai que quand il fait froid, on ne sent pas les odeurs, c'est incroyable."



Un grand attachement aux hôtes

Mélanie Doutey et Frédéric Lopez ont-ils eu l'impression d'empiéter sur l'intimité de leurs hôtes ? "On s'est posé la question et apparemment ils se font des rendez-vous l'après-midi, dans la yourte", révèle l'actrice. "Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une promiscuité, une intimité, qui est hallucinante, ajoute Frédéric Lopez. Ce qui explique d'ailleurs l'attachement. Parce qu'on passe 24h/24 dans la même pièce. Vous les voyez au réveil, au coucher ! C'est un lien très très puissant, ce qui explique le déchirement au moment des adieux."



Il y a une incroyable dose d'amour dans cette famille fière de ses chameaux dont elle doit pourtant percer les naseaux à vif pour faire passer une sorte de guidon de bois pour diriger l'animal, les deux français en sont restés fascinés : "On a été touchés par tellement de choses sur ce film. Déjà, la conscience écologique qu'ils ont", souligne Mélanie Doutey.



"On est dans une famille avec des gens qui sont des modèles. La manière dont ils prennent soin les uns des autres, la manière dont ils prennent soin des enfants, leur relation de couple, la relation qu'ils ont avec les animaux... Tout le monde se pose la question le matin quand il se lève de ce que peut attendre de nos vies, et ils répondent à pas mal de questions", estime Frédéric Lopez.

Une émission populaire mais encore parfois critiquée

L'émission, au bout de 12 ans, garde une excellente image mais certaines vedettes, comme Josiane Balasko, dénoncent le mythe du bon sauvage qu'on va visiter. Des critiques qui ne touchent pas Frédéric Lopez. "Depuis 10 ans, je vis une aventure extraordinaire. Parce que nous, on vit quelque chose de très fort quand on est sur place, ensuite on le montre aux téléspectateurs, qui ont décidé que c'est leur programme préféré. Le journal Le Monde a dit un jour 'Programme inattaquable, pour peu qu'on l'ait regardé' et au fond, j'ai remarqué que ceux qui le critiquaient ne l'avaient pas vu. Donc évidemment, ça clôt le débat."



Après le tournage, le lien n'est pas rompu avec les familles accueillant l'équipe de télévision : "On est retourné les voir et on leur a montré le film, pour voir leur réaction. La première chose qu'ils nous ont dit, c'est 'Wow, c'est exactement ce qu'on vit. Votre film est fidèle à ce qu'on a vécu.' Et ensuite ils nous ont dit ce que ça avait changé pour eux. Par exemple, Cissé, qu'on a vu avec Adriana Karambeu, a dit 'Grâce à vous, je sais que je suis courageux'."