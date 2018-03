publié le 29/11/2016 à 10:15

Carton plein pour TF1 lundi 28 novembre. Avec plus de 6 millions de téléspectateurs, le téléfilm Le mec de la tombe d'à côté se place en première place du classement des audiences, soit un quart des audiences de la soirée. TF1 réalise un bon score avec cette histoire d'amour née d'une rencontre au cimetière, adaptée du roman suédois du même nom. La chaîne se place loin devant ses concurrentes.



Avec 3,3 millions de téléspectateurs, soit 13,8% de part d'audience, c'est la chaîne M6 qui se place en seconde position, avec le programme Mariés au premier regard. En troisième position, avec 3,1 millions de téléspectateurs, soit 13% de part d'audience, on retrouve Castle, série diffusée France 2.

Joli score pour W9 qui, avec le film Evasion, qui a rassemblé 1,8 million de spectateurs, soit 7,7% de part d'audience et se place devant toutes les autres chaînes de la TNT. Juste derrière on retrouve France 3 qui diffusait pourtant Un long dimanche de fiançailles, et qui a réuni 1,3 million de fidèles, soit 5,7% de part d'audience.