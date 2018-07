publié le 28/11/2016 à 17:39

L'événement télé de ce lundi, c'est le démarrage de la série de Canal +, Jour Polaire. Une série en huit épisodes qui jette un froid. Elle se déroule près du cercle polaire, et c'est un clair-obscur, vu que l'intrigue est sombre mais le jour polaire. Le thème : un Français est assassiné en Laponie, attaché à une pale d'hélicoptère !



La police française dépêche sur place une fliquette un tantinet mal dans sa peau. La fliquette, c'est Leila Bekhti et pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. "C'est ma première série. Je suis particulièrement touchée par les séries scandinaves", raconte l'actrice. Quand les auteurs ont pensé à elle pour Jour Polaire, elle était "à la fois excitée", mais elle a "eu très peur parce que c'est en anglais" et qu'elle ne parlait pas du tout anglais avant le tournage.

Sur TF1, un excellent programme qui s'appelle Le Mec de la tombe d'à-côté. Un téléfilm très original sur une histoire d'amour qui commence au cimetière entre deux personnes au départ muettes comme des tombes. Sur France 3, vous pourrez (re)découvrir le drame sentimental Un long dimanche de fiançailles porté par Audrey Tautou qui interprète Mathilde, une jeune femme qui ne peut se résoudre à accepter la mort de son amour Manech.