Ardisson: "France Télévisions, c'est la prime à l'échec"

publié le 27/11/2016 à 13:16

Il y avait le Godfather of soul, James Brown. Si il devait y avoir un Godfather of TV, ce serait lui. Thierry Ardisson. Se réinventer sans cesse, c'est sa devise. Le manque de créativité et la paresse sont ses pires ennemis. De véritables pêchés qu'il reproche à France Télévisions et France 2 en particulier au micro d'Eric Dussart et de Jade dans On fait la télé. La note qu'il donne aux émissions de Thomas Thouroude et Amanda Scott est sans appel: zéro. Le mec est pas connu et il n'y a pas de concept, constate-t-il. Concernant Amanda: On n'est pas Ellen Degeneres en décidant qu'on est Ellen Degeneres.A ce moment là moi je suis Jimmy Fallon si on joue à ça. Ça c'est des jeux de gosses. Mais selon lui le fond du problème est la gestion de France Télévisions: il y a 10'000 personnes qui y travaillent et ça marcherait avec la moitié. Et comme personne n'a le courage de virer 5000 personnes, il y a moins d'argent pour les programmes, c'est scandaleux. Il y a des gens dans des placards. L'homme en noir épargne en revanche Frédéric Lopez qui obtient la note de 5/5 pour sa créativité, justement.



Une qualité qui, d'après lui, n'est pas attribuable à Alessandra Sublet plutôt faite pour présenter des émissions debout. Non, Thierry Ardisson n'est pas tendre. Il est vrai. Ce qu'il pense, il le dit. Comme cette nostalgie de la monarchie qui le hante encore aujourd'hui, lui qui réside à deux pas des Tuileries. Là où jadis s'érigeait le Palais dans lequel ont grandi les dauphins qui n'ont jamais pu monter sur le trône de France. Il en a fait un livre, Les Fantômes des Tuileries. Toujours avec le même concept: apprendre tout en se divertissant.

