publié le 27/11/2016 à 01:12

"Ouais, Robert, c'est Thierry Ardisson. Ben écoute, je voulais te dire que t'étais une grosse tête de c** quoi !" C'est en ces termes que le présentateur de l'émission "Salut les Terriens", diffusée sur C8, s'est exprimé sur le répondeur téléphonique de Robert Ménard. Le maire de Béziers a diffusé lui-même ce message sur son compte Twitter dans la soirée du 27 novembre. "Ça ne se fait pas de quitter le plateau d'une émission à laquelle on a accepté d'être invité. On ne part pas cinq minutes après. Salut !", poursuit le message.



Selon les propos de l'animateur au micro de RTL le 26 novembre, l'édile biterrois n'a pas apprécié l'humour du chroniqueur Tom Villa lors de l'enregistrement de "Salut les Terriens" auquel il avait accepté de prendre part. L'émission devant être diffusée au soir du 26 novembre. "Robert, toi le maire de Béziers, tu nous as bien... prouvé que dans la vie il faut toujours croire en ses rêves. Qui d'autre aurait repris cette ville de 75 000 habitants. Bientôt, tu iras plus loin que l'Hérault et un jour, toi aussi tu seras connu dans l'univers comme le cher Adolf... Sax", lançait ainsi l'humoriste. Une référence à Adolf Hitler qui n'a pas plu à l'ancien journaliste. "Allez, ça suffit, je m'en vais", a-t-il alors lâché, avant de rétorquer à un Thierry Ardisson qui tentait de le retenir un simple : "Va te faire foutre".

L'animateur n'a donc pas apprécié le comportement de l'élu et le lui a fait savoir en lui passant un coup de fil. Et l'édile ne semble pas vouloir passer l'éponge. "Toujours aussi classe, Thierry Ardisson", a-t-il ainsi écrit en légende de son tweet.