Pourquoi les Oscars n'ont-ils pas rendu hommage à Luke Perry ?

publié le 12/02/2020 à 16:41

C'est une absence qui a beaucoup fait parler. Lors de la traditionnelle séquence "In Memoriam "des Oscars, le visage de l'acteur Luke Perry n'est jamais apparu sur l'écran géant du Dolby Theater de Los Angeles. De quoi provoquer la colère et l'indignation de nombreux fans du comédien disparu le 4 mars 2019.

Deux jours après la cérémonie, l'Académie des Oscars a justifié son choix dans un communiqué : "L'Académie reçoit des centaines de requêtes pour honorer des confrères et des proches dans la séquence 'In Memoriam'. Un comité exécutif représentatif de chaque branche de la profession établit la liste et fait la sélection pour la diffusion télévision qui est limitée en temps. Toutes les requêtes sont présentées sur le site Internet des Oscars et y demeureront toute l'année durant. Luke Perry, Cameron Boyce et Tim Conway sont présents sur le site Oscars.com".

L'Académie explique sans pour autant se justifier dans les choix du fameux comité exécutif... Luke Perry a été une figure importante de la télévision et la jeune génération, marquée par Beverly Hills ou Riverdale a fait part de sa déception. Une absence d'autant plus incompréhensible que sa disparition fut l'une des commentées de l'année et qu'il était dans le film de Tarantino Once Upon A Time In Hollywood, plusieurs fois nommé en 2020.



Cameron Boyce, jeune comédien né en 1999 et mort à l'âge de 20 ans après une crise d'épilepsie était une figure de la saga Descendants de Disney et lui aussi très apprécié du jeune public.

Luke Perry's last movie was Once Upon a Time in Hollywood. The man was more talented than most current actors' left pinky. Can't throw his photo up for .4 seconds at the Oscars? That's some bullshit. pic.twitter.com/J8ucjvIca9 — The Hof (@LaurHof11) February 10, 2020

Dans une interprétation sobre et très contenue, Billie Eilish a rendu hommage aux femmes et aux hommes du cinéma disparus l'année dernière. Pour 2019, l'Académie des Oscars a rendu hommage à la réalisatrice Agnès Varda, Anna Karina ou encore Kirk Douglas qui s'est éteint quelques jours avant la cérémonie. La chanteuse devenue une super-star avec son tube bad guy et qui interprétera la chanson-thème du prochain James Bond, Mourir peut attendre, a interprété Yesterday accompagnée de son frère et producteur Finneas.