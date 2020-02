publié le 09/02/2020 à 08:02

La liste des nominations pour la 92e cérémonie des Oscars 2020 a été dévoilée depuis Los Angeles lundi 13 janvier 2020. Les statuettes seront remises dans la nuit du 9 au 10 février à Hollywood, lors d'une soirée sans présentateur. Plusieurs animateurs se succéderont pour remettre les prix, dynamiser la soirée et réveiller le public. À quelques heures de la cérémonie, les organisateurs de la fête, prévue après la cérémonie au Dolby Theatre de Los Angeles, élaborent les derniers préparatifs. Le chef Wolfgang Puck a fait savoir qu'il préparait un menu constitué à 70% végan pour cette nouvelle édition.



Parmi les grands gagnants de ces nominations aux Oscars 2020 : Joker de Todd Phillips avec 11 nominations dont celles de Meilleur film et de Meilleur réalisateur, 1917 de Sam Mendes, Golden Globes du Meilleur film avec 9 nominations ex-aequo pour Once Upon A Time… In Hollywood de Quentin Tarantino, qui a été récompensé par le Golden Globes du Meilleur acteur dans un second rôle pour Brad Pitt. L’acteur est d’ailleurs aussi nommé dans cette catégorie aux Oscars 2020. De son côté, Leonardo DiCaprio, aussi à l’affiche de Once Upon A Time… in Hollywood est nommé pour l’Oscar du Meilleur acteur.





Côté français, on compte sur la nomination des Misérables de Ladj Ly dans la catégorie du Meilleur film étranger. Il affrontera la Palme d'or Parasite qui est aussi dans la très prestigieuse catégorie du Meilleur film.



Dans les catégories plus techniques, on retrouve quelques grands succès de l'année au box-office comme La Reine des Neiges 2 (qui n'est pas dans la catégorie du film d'animation mais seulement de la meilleure chanson), Star Wars 9 ou encore Avengers : Endgame. Ces films devront se contenter du succès public et des entrées records.

Et les nommés sont...

Meilleur film :

Le Mans 66

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Les Filles du Dr March

Marriage Story

1917

Once Upon A Time In Hollywood

Parasite

Meilleur réalisateur :

The Irishman (Martin Scorcese)

Joker (Todd Phillips)

1917 (Sam Mendes)

Once Upon A Time... in Hollywood (Quentin Tarantino)

Parasite (Bong Joon ho)

Meilleure actrice dans un rôle principal :

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Les Filles du Dr March)

Charlize Theron (Scandale)

Renée Zellweger (Judy)

Meilleur acteur dans un rôle principal :

Antonio Banderas (Pain & Glory)

Leonardo DiCaprio (Once Upon A Time... in Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (Les Deux Papes)

Meilleur second rôle féminin :

Kathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Marriage Story)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Les Filles du Dr March)

Margot Robbie (Scandale)

Meilleur second rôle masculin :

Tom Hanks (Un ami extraordinaire)

Anthony Hopkins (Les deux papes)

Al Pascino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (Once Upon A Time... in Hollywood)

Meilleure musique de film :

Joker

Les Filles du Dr March

Marriage Story

1917

Star Wars 9

Meilleure chanson originale :

I Can't Let You Throw Yourself Away (Toy Story 4) de Randy Newman

(I'm Gonna) Love Me Again (Rocketman) de Elton John & Bernie Taupin

I'm Standing With You (Breakthrough) de Diane Warren

Into the Unknown (Frozen 2) de Robert Lopez & Kristen Anderson-Lopez

Stand Up (Harriet) de Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo

Meilleur film étranger :

Corpus Christi (Pologne)

Honeyland (Macedoine)

Les Misérables (France)

Pain & Glory (Espagne)

Parasite (Corée du Sud)

Meilleur court métrage documentaire :

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Meilleur scénario original :

Knives Out

Marriage Story

1917

Once Upon a Time... in Hollywood

Parasite

Meilleure adaptation :

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Les Filles du Dr March

Les Deux Papes

Meilleur documentaire :

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Meilleur court-métrage :

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors' Window

Saria

A Sister

Meilleur Film d'animation

Dragons : Le Monde caché

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4



Meilleur court métrage d'animation :

Dcera

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Les Oscars techniques

Meilleurs décors :

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Once Upon a Time... in Hollywood

Parasite



Meilleure photographie :

1917 (Roger Deakins)

The Irishman (Rodrigo Prieto)

Joker (Lawrence Sher)

The Lighthouse (Jarin Blaschke)

Once Upon a Time... in Hollywood (Robert Richardson)



Meilleurs costumes :

The Irishman

Jojo Rabit

Joker

Les Filles du Dr March

Once Upon A Time... in Hollywood



Meilleure son (montage) :

Le Mans 66

Joker

1917

Once Upon A Time... in Hollywood

Star Wars 9



Meilleur son (mixage) :

Ad Astra

Le Mans 66

Joker

1917

Once Upon a Time... in Hollywood



Meilleurs effets spéciaux :

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars 9



Meilleur maquillage et coiffure :

Scandale

Joker

Judy

Maléfique 2

1917



Meilleur montage :

Le Mans 66

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite