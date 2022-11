Pourquoi Jacques Dutronc a refusé de tourner dans un film culte américain

Alors que sort ce vendredi 4 novembre "Dutronc & Dutronc", l’album-événement du père Jacques et du fils Thomas, figurez-vous que le célèbre chanteur a refusé de jouer dans un film culte américain... Signé Steven Spielberg. Le célèbre metteur en scène, qui adore le cinéma français, a découvert un Jacques Dutronc. Il a même avoué qu'il le considérait comme le plus grand acteur du monde, rien que ça.





Spielberg a en effet dit de Dutronc qu’il aurait pu devenir une star internationale, mieux que Robert Redford, s’il était un peu moins fainéant. En 1980 quand Spielberg le contacte, il fait l’effort de se déplacer à Londres. Il peut vu que Spielberg, lui, est venu spécialement de Los Angeles pour le rencontrer. Dutronc, comme souvent, se déplace avec un pote. En l’occurrence, son meilleur ami, le comédien corse, Jean Luisi.





Spielberg est lui aussi est venu avec un ami. Et commence le repas en regardant bizarrement Jean Luisi. Sans dire un mot. Malaise. Et puis à un moment Spielberg dit au Corse "Je vous connais ! French Connection !". Et effectivement Jean Luisi avait joué dans ce polar tourné à Marseille.

La "flemme" de Dutronc

Luisi se tourne alors vers Dutronc et lui dit "tu vois avec ma gueule de con, je suis encore plus connu que toi chez les Ricains". Il pointe alors du doigt l’ami de Spielberg :"Et toi avec ta gueule de con, t’es qui ?". Le type, impassible, répond : "Je suis George Lucas". Le 2ème papa d’Indiana Jones qui est là aussi pour offrir à Dutronc le rôle de René Bellocq, le méchant des "Aventuriers de l’Arche Perdue".



Jacques Dutronc a donc failli se retrouver face à Indiana Jones, mais il refuse. Il ne parle pas suffisamment bien anglais, il a peur d’être un boulet pour Spielberg, qui insiste en lui disant qu’il peut prendre des cours. Dutronc lui répond qu'il a "la flemme". Et donc l’affaire en restera là. Spielberg essayera de se rabattre sur Jean-Pierre Cassel, qui refuse aussi. Pour la même raison : trop nul en anglais... Et c’est l’Anglais Paul Freeman qui aura le rôle.



