Présidentielle 2022 : Jacques Dutronc veut voter pour "le Roussellement"

Ils ne sont pas nombreux parmi les artistes à oser dire pour qui ils vont voter le 10 avril 2022. Jacques Dutronc, lui, n'a aucun problème à évoquer son choix pour le premier tour de l'élection présidentielle. En marge de notre interview dans les coulisses de son prochain spectacle avec son fils Thomas, Jacques Dutronc s'est confié sur le projet politique qui l'interpelle le plus.

"J'ai fait une procuration mais je connais bien les gens là-bas et ils ne vont pas voter ce que j'ai demandé, c'est-à-dire le Roussellement, a-t-il expliqué avec sourire au micro de RTL. Ils vont mettre je sais qui... Si sur la procuration tu pouvais mettre pour qui tu votes ! Mais qui va vérifier comme c'est secret ? Je l'ai fait aussi, on m'a demandé de voter pour quelqu'un et...", conclut-il dans un rire laissant penser qu'il n'a pas, lui aussi, honoré sa parole à l'époque.

Voter pour le "Roussellement" revient naturellement à donner sa voix au candidat communiste Fabien Roussel. Ce dernier a inventé ce terme en opposition au "ruissellement" que défendrait Emmanuel Macron. Cette théorie économique consisterait à ne pas trop entraver de taxes et impôts les plus riches afin que, par leurs investissements, la richesse ruisselle des plus aisés vers les classes populaires.

Le Roussellement, lui, s'oppose à cette vision libérale et propose une "redistribution des richesses auprès de toutes les couches de la population par une augmentation des salaires, des pensions, par une modération et une plus forte taxation des hauts revenus afin de stimuler l'activité économique, grâce aux personnes disposant d’un pouvoir d’achat plus élevé, qui réinjecteraient directement ce surplus de revenu dans l’économie réelle, notamment par la consommation, plutôt qu’en favorisant l’enrichissement des personnes les plus riches".

Le principal rival de Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, a, lui aussi, bénéficié du soutien de personnalités du monde culturel et intellectuel. L'écrivaine Annie Ernaux, l'acteur Bruno Solo, l'humoriste Blanche Gardin, mais aussi Anny Duperey, Romane Bohringer, Corinne Masiero, Sanseverino ou Yvan Le Bolloc’h ont signé un appel pour soutenir le candidat de la France Insoumise.