Françoise Hardy : Thomas Dutronc donne des nouvelles de la santé de sa mère

"Maman n’est pas très en forme. Pour passer des moments avec elle, ce n’est pas très simple. Mais on y arrive. Quand je parle de la vie... Tout ça... Mais la pauvre, ce n’est pas très facile pour elle". Thomas et Jacques Dutronc étaient les invités de l'émission Sept à Huit de TF1. Face à Audrey Crespo-Mara, les deux chanteurs ont donné des nouvelles de la santé de François Hardy.

La chanteuse n’a pas pu se joindre à duo, père et fils, sur scène pour leur tournée. Elle n'est pas non plus en état de venir assister aux représentations. "La tristesse, c’est qu’elle n’a même pas pu venir nous voir. Elle ne pourra jamais, je pense", a expliqué Thomas Dutronc sur TF1. Visiblement ému, Jacques Dutronc a complété : "Cette tournée, c'est un peu pour elle. Je le fais avec Thomas mais c'est surtout pour elle, tout ça... Je crois que ça la rend heureuse".

Françoise Hardy avec conviction quant aux débats autour de l’euthanasie. La chanteuse âgée de 77 ans est revenue, ce 7 avril, sur son cas personnel dans l'émission de Flavie Flament, On est fait pour s'entendre.

Souffrances et volonté

Françoise Hardy, 78 ans, décrit régulièrement son quotidien très difficile et milite activement pour certains droits comme celui de mourir dans la dignité. La chanteuse se dit épuisée par des années de maladie, notamment un cancer du larynx qui a nécessité des séances de radiothérapie. "Pour m'alimenter ça prend 6 heures par jour, confiait Françoise Hardy au micro de RTL. Le reste du temps, je réponds aux mails, je fais des soins médicaux importants, je suis complètement asséchée de partout à cause des rayons. Ils m'ont traversé 45 fois la tête. Ils ont brûlé mes glandes salivaires..."

La chanteuse se dit en faveur de l'euthanasie. "À partir d'un certain moment où il y a beaucoup trop de souffrance et où il n'y a aucun espoir, il faut abréger les souffrances. C'est la moindre des choses. C'est humain. Ma mère a eu la maladie de Charcot qui est absolument insupportable. Ma mère a pu, avec ma complicité, se faire euthanasier. De savoir que son médecin pourrait l'aider et faire en sorte qu'elle soit euthanasiée quand elle ne voudrait plus continuer à vivre cette horrible maladie. Ce fut un confort extraordinaire. Il faut que la France en fasse autant. Il faut faire cette loi."

