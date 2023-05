Pierre Niney : "'Le Livre des solutions' a redonné envie à Michel Gondry de faire du cinéma"

Sujet du jour. C’est l’un des acteurs les plus doués de sa génération. Pierre Niney était présent cette année au Festival de Cannes pour présenter en avant-première, à la Quinzaine des cinéastes, Le Livre des solutions, le nouveau Michel Gondry. Un long-métrage extrêmement drôle, tendre et créatif, dans lequel Niney incarne un Gondry névrosé qui s'enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film.

Michel Gondry est le réalisateur du clip culte Around the World de Daft Punk. Il a aussi travaillé pour les Rolling Stones, Lenny Kravitz, Étienne Daho, Julien Clerc ou encore Björk. Au cinéma, on lui doit les très beaux Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Jim Carrey et Kate Winslet et L'Écume des jours, sorti en 2013, et adapté du roman de Boris Vian.

Pourquoi on en parle ? Dans cet entretien réalisé par Stéphane Boudsocq, journaliste cinéma à RTL, Pierre Niney évoque pour la première fois de deux autres rôles dans des longs-métrages qu'il s'apprête à tourner : le Comte de Monte-Cristo et le peintre Maurice Utrillo, qu'il incarnera dans un biopic consacré à Modigliani signé Johnny Depp.

Analyse. "Michel Gondry a su rendre le film (Le Livre des solutions) drôle, poétique, tendre et créatif, tout en nous faisant passer la mélancolie et le drame que cela peut être quand on a une telle tempête sous le crâne quand on a film sur les épaules. C'est son film le plus personnel, le plus intime", confie Pierre Niney au micro de RTL.

Il poursuit : "Ce tournage a fait du bien à Michel. Et moi ça m’a fait beaucoup de bien aussi. Cela faisait longtemps que je n’avais pas fait un film avec un budget plus modeste, donc une équipe très légère. On arrivait le matin, on tournait. C’était super agréable. C’est un film qui lui a redonné envie de faire du cinéma".









>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au jeudi, Marion Calais et la rédaction de RTL reviennent sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et le vendredi, c'est Focus Culture avec Anthony Martin et l'équipe de Laissez-vous tenter. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donne la parole à ceux qui la font.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info