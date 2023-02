Philippe Djian : "Pour moi, '37°2' n'est pas un bon film"

À écouter LIVRES - "Sans compter", le nouveau Philippe Djian, un joyeux jeu de massacres 00:07:32

Philippe Djian est l'écrivain le plus rock'n roll de sa génération. Il doit sa notoriété à l'un de ses premiers livre 37°2 le matin et à son adaptation au cinéma par Jean-Jacques Beineix (1986). Avec, à l'affiche, Béatrice Dalle et Jean-Hugues Anglade. 37 ans plus tard, l'auteur en parle sans langue de bois : "Je suis tellement surpris que cela ait marqué une génération. D'autant qu'il y a des tas de gens qui m'ont jamais lu, mais qui connaissent le film, qui l'ont vu deux-trois fois", explique-t-il au micro de RTL.

Et de poursuivre : "Pour moi, ce n'est pas un bon film. Plein de choses ne me plaisait pas le jour de la projection. Mais je n'avais pas le droit de le dire. Ce n'était pas non plus le moment. C'est très, très difficile pour un auteur de voir véritablement son personnage. Je n'avais jamais pensé à Anglade ni à Béatrice Dalle. Mais ça va, ce n'est pas un problème".

