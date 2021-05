Crédit : Caryn Mandabach Productions / Ti / Collection ChristopheL via AFP

03/05/2021

Malgré la pandémie et après plusieurs mois d'arrêt, les tournages de plusieurs séries ont repris avec des protocoles sanitaires stricts. Notamment en Grande-Bretagne, où se déroule l'intrigue de la célèbre série Peaky Blinders. Le tournage de la sixième saison des aventures des frères Shelby a néanmoins dû être interrompu la semaine dernière, en raison d'un cas positif de coronavirus sur le plateau.

Un fait presque banal en ces temps troublés, sauf qu'une polémique entoure désormais la production de la série, accusée d'avoir mis en danger des membres de l'équipe. Selon The Guardian, les producteurs auraient ainsi décidé de poursuivre le tournage, après avoir été informés d'un cas de contamination. Interrogés par le quotidien britannique, des membres de l'équipe technique ont ainsi expliqué que la prise d'images se serait poursuivie pendant plusieurs heures après les résultats des tests. L'intervention d'un technicien, mis au courant peu après, a finalement permis de l'interrompre.

Il s'agissait finalement d'un "faux test positif", a de son côté déclaré le porte-parole de la série Peaky Blinders. Testé positif au coronavirus une première fois, le membre de l'équipe concerné a subi un deuxième test, qui s'est cette fois révélé négatif.

Une enquête ouverte

La Broadcasting Entertainment Communications and Theatre Union, syndicat de ce milieu, a annoncé avoir ouvert une enquête sur ces faits dimanche 2 mai. "Les protocoles de sécurité sont mis en place pour créer un environnement de travail sans danger pour les acteurs et les équipes. De fait, la production aurait dû informer tout le monde immédiatement et arrêter le tournage. Sinon, une telle erreur aurait pu conduire à une propagation du virus", a déclaré son porte-parole, Spencer MacDonald.