Lily Collins et son béret déjà célèbre dans "Emily in Paris"

publié le 01/05/2021 à 13:13

"Emily in Paris" reviendra en fin d'année pour une deuxième saison. Une partie du tournage aura lieu à Villefranche-sur-Mer et à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Pour l'occasion, l'équipe de tournage recherche des figurants.

Du 3 au 7 mai Emily in Paris se délocalisera dans le sud de la France, a indiqué le média régional Actu Nice. L'équipe de la série, qui a été nommée deux fois aux Golden Globes, recherche une centaine de figurants "âgés de 25 à 35 ans, de toutes origines et de tous les profils". En outre, la série est également à la recherche de femmes et d'hommes de "type maghrébin, noir-africain, asiatique, indien, oriental", âgés de 25 à 60 ans.

Pour postuler, il faut impérativement habiter à proximité des lieux de tournage, à savoir les villes de Villefranche-sur-Mer et Grasse. Les candidats doivent remplir un formulaire et y renseigner des informations telles que leur âge, leur taille et leur lieu de résidence. Pour les personnes sélectionnées, un test PCR sera à prévoir avant le tournage.