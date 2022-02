"Pam & Tommy" (Disney+) : la série "trash et bien foutue" sur la sextape culte de Pamela Anderson

À partir du 2 février 2022 sur Disney+, vous pourrez visionner une série très attendue qui retrace l’histoire de la première sextape de l’histoire, celle qui mettait en scène Tommy Lee avec Pamela Anderson. Pam et Tommy, ça sonne un peu comme une sitcom, on dirait la version américaine de Marc et Sophie. Sauf que nous sommes très loin de cet esprit-là. Sauf que pas du tout car c’est ouvertement pour adultes. Disney+ précise que la série est réservée "à un public averti et mâture". La plateforme rappelle même qu’on peut installer le contrôle parental.

Pam, c’est Pamela Anderson, star à l’époque, on est en 1995, de Alerte à Malibu. De nombreux téléspectateurs ont rêvé en regardant la série de se noyer pour qu’elle accoure vers nous, petite bouée rouge à la main. Tommy, c’est Tommy Lee, le batteur du groupe de hard-rock Mötley Crue… Quand ils se mettent en couple, autant vous dire que ça fait jaser. Elle, la bimbo grand public, et lui le rocker tatoué en permanence défoncé qui passe la plupart du temps à se balader en slip tellement minuscule que le string de Pamela paraitrait sage à côté.

La série raconte l’histoire de cette fameuse sextape. Une vidéo qu’ils tournent pendant leur lune de miel à Cancún au Mexique où ils se sont mariés 4 jours seulement après leur première nuit. Tommy Lee tient le caméscope et Pamela tient... le reste. Qui dit caméscope, dit cassette que Tommy Lee enferme dans un coffre-fort. Malheureusement, elle ne va pas y rester longtemps car un ouvrier que le batteur a viré manu militari s'est vengé en le cambriolant. Et quand il a percé le coffre : jackpot.

Le premier bad buzz d'Internet

La sextape va sortir… En cassettes, sous le manteau mais surtout, puisque nous sommes au milieu des années 90, sur Internet. Manque de bol, pour Pamela surtout parce que Tommy, lui, il trouve ça presque cool que la Terre entière découvre qu’il a de quoi faire de la batterie sans baguette. La série raconte dans le détail ce qui est le premier bad buzz de l’histoire. Pam & Tommy, c’est un peu les Adam et Eve de la sextape. C’est très drôle, très trash, aussi bien foutu que Pamela Anderson, jouée par Lily James qu’on avait découvert dans Downtown Abbey et Tommy Lee est incarné par Sebastian Stan qui jouait le pote de Captain America, Bucky, dans les films Marvel.

On compte 8 épisodes en tout, les 3 premiers sont en ligne dès la sortie de la série ce 2 février. Et non, il n’y a pas de reconstitution des fameuses 8 minutes qui ont fait entrer Tommy dans Pam et Pam dans la légende…