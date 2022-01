"Vigil" (Arte) : la mini-série britannique géniale qui va vous faire suffoquer

En quête d'une bonne série, pas trop longue et pleine de suspense ? Ne cherchez plus et jetez-vous les yeux fermés sur Vigil. La mini-série britannique en 6 épisodes de la BBC est disponible gratuitement sur Arte et vous auriez bien tort de vous en priver. De quoi s'agit-il ? Tout commence par une mort suspecte à bord d'un sous-marin de la Royal Navy. Amy Silva, une inspectrice écossaise est envoyée à bord du vaisseau nucléaire pour enquêter sur le décès suspect. Pendant ce temps ses collègues à terre vont mener une enquête parallèle qui va montrer les liens étranges entre la police, des militants anti-nucléaires pacifistes, le MI5, le service de sécurité britannique et quelques espions étrangers...

Ce qui fait la force de cette série c'est, naturellement, le cadre très particulier de cette enquête de police. On retrouve ici des thèmes que les amateurs de récits d'espionnages ou de polars apprécieront mais il s'agit aussi d'un drame plus personnel et d'une exploration très originale de la claustrophobie et des souvenirs traumatiques de notre héroïne jouée par Suranne Jones.

Puisque nous parlons de cette dernière, il est important de rapidement vous indiquer que l'autre force majeure de Vigil est dans son casting. Nos deux enquêtrices sont bien connues des téléspectateurs : Suranne Jones était l'incroyable Doctor Foster dans la série du même nom que nous vous conseillons tout aussi chaleureusement et Rose Leslie est une des stars de Game of Thrones. Les deux forment une paire très convaincante avec une grande finesse de jeu rendue possible par un scénario particulièrement fin et surprenant. Rassurez-vous, nous n'allons pas ici vous dévoiler les nombreux rebondissements qui émaillent cette mini-série, car tout le plaisir de Vigil réside dans ces révélations.

Voici d'ailleurs le premier épisode sous-titré en français (profitez-en pour apprécier la beauté de l'accent écossais de la VO). Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube ou sur l'application d'Arte.

Le reste du casting de Stephen Dillane (lui aussi un visage de Game of Thrones) à Connor Swindells (Sex Education) montre le meilleur de la scène britannique. Nous ne sommes que rarement déçus par cette collection d'acteurs nouveaux ou expérimentés que l'on croise depuis des années ici et là. Ils jouent à merveille les soldats plus ou moins loyaux, les chefs de service zélés ou les politiciens qui se donnent le change durant ces quelques épisodes.

L'autre intérêt et originalité du programme, c'est le huis clos induit par le sous-marin Vigil lui-même. Ce monstre de métal est une petite maison, un collectif mais aussi une petite dictature militaire. Voir notre enquêtrice lutter avec la hiérarchie militaire en place et sa culture fait partie des grandes satisfactions de la série. Contrairement à la majorité des intrigues policières, notre enquêtrice est en position de faiblesse lorsqu'elle doit interroger ses suspects. Elle est à la fois empêchée par un complot, une mauvaise humeur générale, les mensonges plus ou moins graves des uns et des autres... et ses propres peurs.

Outre-Manche, Vigil a enregistré des audiences spectaculaires avec presque 12 millions de téléspectateurs. De quoi donner envie à la BBC de monter une saison 2 (même si nous trouvons personnellement que l'histoire se conclut très bien en fin de saison 1). Les créateurs et producteurs réfléchissent à la question...