Pour ce mois de février Netflix a bien entendu prévu une montagne de programmes plus ou moins romantiques pour coller au thème incontournable de la Saint-Valentin. Que vous aimiez les comédies romantiques comme Crazy, Stupid, Love, les documentaires flippants comme L'Arnaqueur de Tinder ou les télé-réalités à la Love is Blind, vous aurez de quoi vous occuper.

Si vous n'avez pas envie de vous plonger dans le sentiment amoureux alors nous avons des histoires plus rudes à vous soumettre. D'abord Inventing Anna sur l'histoire vraie d'une des plus grandes arnaque de ces dernières années. Les amoureux des thrillers et de la jet-set américaine façon Gossip Girl devraient s'y retrouver. Autre ambiance, plus sanglante : Vikings: Valhalla, la série qui se déroule 100 ans après les événements de Vikings avec un tout nouveau casting.

Notez aussi les films Le Chant du Loup (si la série Vigil vous a donné envie de vous plonger l'univers secret des sous-marins, ce sera une suite idéale) ou encore un cycle Claude Berri avec Tchao Pantin, Manon des sources, Jean de Florette, Germinal ou encore Ensemble, c'est tout...

Séries

Comment élever un super-héros (saison 2)

Date : 1/02

Synopsis : Nicole continue d'élever Dion qui a beaucoup à apprendre sur ses pouvoirs. Mais alors qu'il gagne en puissance, le danger est peut-être plus proche qu'ils ne le pensent.

Murderville

Date : 3/02

Synopsis : Dans cette comédie policière semi-improvisée, le détective excentrique Terry Seattle fait équipe avec des vedettes désemparées pour enquêter sur une série de meurtres.

Inventing Anna

Date : 11/02

Entrepreneuse ou arnaqueuse ? Une journaliste enquête sur Anna Delvey, qui s'est fait passer pour une héritière parmi l'élite new-yorkaise. D'après une histoire vraie.

Toy Boy (saison 2)

Date : 11/02

Tandis qu'Hugo enquête sur l'explosion, ses amis et lui affrontent de nouveaux adversaires et des difficultés inédites au travail.

Le jeune Wallander : L'ombre du crime

Date : 17/02

Kurt enquête sur une mort atroce et mystérieuse, apparemment liée à un fait d'actualité explosif qui avait été l'une des premières affaires de Rask à Malmö.

Love Is Blind : Japon

Date : épisodes 1-5 8/02, épisodes 6-9 15/02, épisodes 10-11 22/02

Dans cette série de télé-réalité, des célibataires japonais qui rêvent de mariage se rencontrent, se séduisent et se fiancent… avant même de s'être vus.

Love Is Blind (saison 2)

Date : épisodes 1-5 11/02, épisodes 6-9 18/02, épisode 10 25/02

Une nouvelle aventure débute pour des célibataires à la recherche aveugle du grand amour. Qui trouvera le bonheur et qui en sortira le cœur brisé ?

La Vie en rond

Date : 14/02

Dans une luxueuse tour d'habitation, six femmes dont le mariage vacille franchissent le pas de l'infidélité. D'après la série de mangas de Kurosawa R.

Qui ment ? (saison 1)

Date : 18/02

Collés ensemble, cinq lycéens qui n'ont presque rien en commun se retrouvent unis par un assassinat — et des secrets — au cours d'un jeu du chat et de la souris mortel.

Space Force (saison 2)

Date : 18/02

Le général Naird et son équipe, dysfonctionnelle mais touchante, ont quatre mois pour prouver à la nouvelle administration que Space Force ne doit pas disparaître.

Chapardeur !

Date : 22/02

La folie des cartoons et un quiz interactif se conjuguent dans une nouvelle série des créateurs de "Black Mirror".

Vikings: Valhalla

Date : 25/02

Synopsis : Dans cette suite de "Vikings", 100 ans se sont écoulés et une nouvelle génération de héros légendaires aspire à forger son destin et à entrer dans l'histoire.



Mais aussi : Juvenile Justice, Deux fois 15 ans, Love, Life & Everything in Between, Swap Shop : La radio des bonnes affaires (saison 2), Chaque fidélité, Ola cherche sa voie, À l'ombre des magnolias (saison 2), Only Jokes Allowed, Qui a une idée en or ?, Désenchantée (Partie 4), Jusqu'à ce que la vie nous sépare, The Apprentice: ONE Championship Edition, Sombre désir (saison 2), The Walkind Dead (Saison 10, épisodes 17 à 22)...

Films

Le Chant du Loup

Date : 20/02

Un expert militaire en acoustique sous-marine doté d'un don qui lui permet de reconnaître chaque son qu'il entend, met en danger ses camarades lorsqu'il s'efforce de regagner leur confiance après avoir commis une erreur.



Collection Claude Berri : Tchao Pantin

Date : 01/02

Un pompiste de nuit menant une existence solitaire voit sa vie transformée quand il rencontre un jeune dealer avec lequel il se lie peu à peu d'amitié. Réalisé par Claude Berri. Avec Coluche, Richard Anconina, Agnès Soral.

Mais aussi : Le Vieil Homme et l'Enfant, Uranus, Manon des sources, Jean de Florette, Germinal, Ensemble, c'est tout...



The Privilege

Date : 9/02

Dans une école privée d'élite, un riche ado et ses amis découvrent un sinistre complot en essayant de faire la lumière sur une série d'événements surnaturels.



Bigbug

Date : 11/02

Cuisiniers androïdes, drones de sécurité… ou robots maléfiques ? Dans cette comédie de science-fiction, le futur idyllique se craquelle quand la technologie se rebelle.



Pardonnez-nous nos offenses

Date : 17/02

Traqué par des nazis qui exterminent les personnes handicapées, un jeune garçon ayant une malformation prend une terrible décision tandis qu'il fuit pour sauver sa peau.



Vengeance aux poings

Date : 17/02

Lorsqu'un tueur aux pouvoirs surnaturels traque un meurtrier à Bangkok, sa quête de vengeance se transforme en combat pour sauver le monde d'une menace ancienne.



Massacre à la tronçonneuse

Date : 18/02

Dans cette suite, des influenceurs qui essaient de ranimer une ville fantôme du Texas croisent le chemin de Leatherface, l'abominable tueur au masque en peau humaine…



Mais aussi : Anne Frank, ma meilleure amie, À travers ma fenêtre, Looop Lapeta : La boucle infernale, Into the Wind, Love Tactics, L'Amour en laisse, Tall Girl 2, Heart Shot, Ne me tue pas, UFO, Sans répit, Ma vie merveilleuse, Erax, Jackass 3.5, Sorry To Bother You, Crazy, Stupid, Love, Braquage à l'italienne, The Equalizer 2, Dragon 3 : le monde caché...

Jeunesse et animés

L'Enfant du mois de Kamiari

Date : 8/02

Un an après le décès de sa mère, une jeune fille apprend qu'elle doit traverser le Japon pour se rendre à une réunion annuelle de dieux sur les terres sacrées d'Izumo.



Mais aussi : Gabby et la maison magique (saison 4), Kid Cosmic (saison 3), Ridley Jones : La protectrice du musée (saison 3), L'Été à Cielo Grande, Le Cuphead show !,

Le Monde de Karma en musique.

Documentaires

L'Arnaqueur de Tinder

Date : 2/02

Il a courtisé des femmes en ligne en se faisant passer pour un riche magnat, avant de les extorquer de millions de dollars. Aujourd'hui, certaines veulent se venger.



Carnivore (saison 10 : Partie 2)

Date : 2/02

Gros gibier et importations exotiques attirent Steven au Nouveau-Mexique. Il se rend aussi à Hawaï, où il chasse des chèvres marronnes et apprend la pêche au harpon.



Catching Killers (saison 2)

Date : 9/02

Les enquêteurs qui ont capturé le tueur BTK et d'autres meurtriers violents racontent les difficultés et les actes de bravoure liés à leur travail.



jeen-yuhs : La trilogie Kanye West

1 épisode par semaine à partir de 16/02

Dans ce documentaire intimiste et intense en trois parties, la vie du réalisateur se mêle à celle de Kanye West, superstar du rap en devenir.



Downfall : L'affaire Boeing

Date : 18/02

Des enquêteurs dévoilent comment Boeing, en préférant le profit à la sécurité, aurait engendré deux accidents tragiques survenus à quelques mois d'écart.