publié le 28/09/2019 à 09:15

"Alerte rouge", c'est le cas de le dire. Le tournage du troisième volet d'OSS 117 débutera courant novembre 2019 entre la France et le Kenya, et les fans vont devoir s'armer de patience, car Gaumont a annoncé sa diffusion pour le 3 février... 2021.



Porté par Jean Dujardin, avec son jeu d'acteur légendaire, les deux premiers films OSS 117: Le Caire nid d'espions et OSS 117: Rio ne répond plus, se sont très vite imposés comme des références dans le cinéma français, avec des scénario hilarants et des répliques désormais cultes. Le concept n'est pourtant pas bien compliqué : les films sont adaptés d'une série littéraire de la famille Bruce, on ne peut plus sérieuse. OSS 117 s'en ai donc très librement inspiré et raconte les aventures fictives d'un espion français détestable, Hubert Bonisseur de la Bath, un James Bond orgueilleux, misogyne et raciste.

On ne connait pas encore les détails du scénario de ce troisième film, mais au vu du titre OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire et du lieu de tournage, on peut imaginer s'en imaginer le cadre et le décor. Après Le Caire et Rio, Hubert espionnera au Kenya.

Jean Dujardin, sans qui le film ne serait peut-être pas aussi mythique, enfilera de nouveau le costume de l'agent secret. Il sera rejoint par Wladimir Yordanoff (Polisse, L'Auberge espagnol), qui remplacera Pierre Bellemare au poste de patron des renseignements français, et la comédienne Fatou N'Diaye.