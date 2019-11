"OSS 117 3" : une photo du tournage du film dévoilée

publié le 27/11/2019 à 20:33

Hubert Bonisseur de La Bath va reprendre du service. Sur Instagram, Nicolas Bedos a publié une première photo issu du tournage du troisième volet d'OSS 177 (Alerte rouge en Afrique Noire) au Kenya. On y voit le célèbre espion en pleine discussion avec le réalisateur. Cette fois, il n'a plus la peau lisse, mais une moustache et un style plus relâché.

Le héros fera son grand retour le 3 février 2021 au cinéma. On l'espère toujours aussi crétin, naïf et politiquement incorrect.

"Pouvoir à travers la comédie se moquer de personnages à la fois racistes, misogynes, homophobes, cons. Ce n'est pas courant de faire du cinéma avec ça. Moi, mon boulot, il est tout con, mais il n'est pas simple : c'est de vous faire rire", avait confié Nicolas Bedos au micro de RTL.

Jean Dujardin, sans qui le film ne serait peut-être pas aussi mythique, enfilera de nouveau le costume de l'agent secret. L'acteur sera rejoint par Pierre Niney, un jeune espion de la nouvelle génération, Wladimir Yordanoff (Polisse, L'Auberge espagnol), qui remplacera Pierre Bellemare au poste de patron des renseignements français, et la comédienne Fatou N'Diaye.