Oscars 2019 : pourquoi n'y aura-t-il aucun animateur à la cérémonie ?

publié le 10/01/2019 à 15:57

Après les Golden Globes et son duo de présentateurs, Sandra Oh et Andy Samberg, la scène des Oscars restera vide. Selon le média Variéty, la cérémonie qui a lieu le 24 février 2019 n'aura aucun présentateur. Cette décision fait arrive quelques jours après le refus de Kevin Hart. L'acteur qui a repris le rôle d'Omar Sy dans le remake américain d'Intouchables, avait décliné la proposition.



Il l'avait annoncé sur le plateau de "Good Morning America" présenté par Ellen DeGeneres : "Non, je n'animerai pas les Oscars", a-t-il déclaré à la présentatrice vedette. Pour justification, Kevin Hart a jeté la faute sur le temps, trop court en vue de la préparation de la soirée d'avant diffusion en février.

Après sa nomination le 6 décembre 2018, l'acteur de Jumanji avait lui aussi refusé. En cause, des accusations suite à des propos homophobes publiés dix ans auparavant sur son compte Twitter. "Je ne veux pas être une distraction lors d'une soirée qui devrait être célébrée par des artistes talentueux et extraordinaires", pouvait-on lire sur son compte Instagram.

Ce n'est toutefois pas une première dans l'histoire de la cérémonie des Oscars. Il s'agit même de la huitième fois. La dernière remonte à 1988, et le sacre du chef d'oeuvre de Bertolucci, Le Dernier Empereur. Pour remplacer l'hôte, de nombreux sketchs et musiques avaient comblé le vide.