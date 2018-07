publié le 27/02/2017 à 08:04

Ils sont au cœur de toutes les rumeurs depuis le tournage de 50 Nuances de Grey. Dakota Johnson et Jamie Dornan, les acteurs principaux de la saga sado-masochiste, s'entendraient beaucoup moins bien à la ville qu'à la scène. Si leurs scènes de sexe brûlantes font fantasmer les nombreux fans de la saga, ils seraient nettement moins proches une fois les caméras éteintes. Et ce n'est pas leur apparition en duo aux Oscars 2017 qui fera taire ces spéculations.



Réunis sur la scène du Dolby Theatre de Los Angeles dans la nuit du 26 au 27 février, les interprètes de Christian Grey et Anastasia Steele ont présenté l'Oscar du Meilleur décor (remis à La La Land de Damien Chazelle)... et n'ont pas franchement brillé par leur alchimie naturelle. Une petite blague entre le duo de stars qui remet le prix étant de mise lors de la soirée de récompenses, Dakota Johnson s'est adressée à son partenaire, en chuchotant : "Ton visage ne m'est pas inconnu..."

Une boutade accompagnée du regard paniqué et du sourire pincé de celle qui sait que ce n'est pas très drôle. Son collègue réagit par un simple petit mouvement de tête et un "J'essaye" ricané. Un moment gênant, à mille lieues de la complicité des personnages que les deux comédiens affichent dans les scènes les plus torrides de 50 Nuances de Grey.

Dakota Johnson and Jamie Dornan have finally reached peak awkward #Oscars pic.twitter.com/ngJi7xipoc — Sally Holmes (@sallyholmes) 27 février 2017