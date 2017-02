publié le 27/02/2017 à 05:00

Qui a porté la plus belle robe des Oscars ? Sur le tapis rouge du Dolby Theater de Los Angeles, dimanche 26 février, les actrices et autres invitées de la cérémonie ont fait crépiter les flashs des photographes. Le doré et le brillant étaient particulièrement représentés. Isabelle Huppert en était l'un des meilleurs exemples. La Française, nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice, portait une longue tenue Armani, couleur champagne, fluide et toute en strass, parée d'une fine ceinture. Également favorite, Emma Stone arborait une robe à bretelles Givenchy dans un ton légèrement plus chaud.



Toute d'or vêtue, Dakota Johnson (50 nuances plus sombres) s'est présentée dans une robe Gucci au tissu moiré. Cette couleur a aussi été choisie par Charlize Theron et Nicole Kidman. Quant à Ruth Negga, l'Irlando-éthiopienne nommée pour le film "Loving", elle irradiait en robe Valentino rouge en décolleté de dentelle et tulle.



Plusieurs personnalités nommées aux Oscars sont apparues avec un ruban bleu en solidarité avec l'organisation de défense des libertés ACLU. C'était notamment le cas de la mannequin vedette Karlie Kloss, toute de blanc immaculé.