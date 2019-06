et Justine Vignaux

publié le 30/03/2019 à 15:00

Bruce Lee a fait tout jeune un songe prémonitoire...Un jour, il serait un acteur célébré, la première superstar asiatique. Et à partir des années 80, il se retirerait pour atteindre la paix intérieure. Seule la dernière partie de la prophétie ne s'est pas réalisée...Bruce Lee ayant oublié que le signe du dragon, qui lui avait porté chance, pouvait aussi être maléfique.

Bruce Lee est né effectivement l'année du dragon, 1940. A l'heure du dragon, entre 6 et 8 heures du matin dans une clinique du Chinatown de San Francisco. C'est le hasard si Bruce Lee a vu le jour en Amérique. Son père, Lee Hoi Chuen, célèbre chanteur et comédien de l'opéra de Canton, était en tournée en Californie avec toute la famille...Son épouse, Grace, et leurs trois premiers enfants.

Bruce Lee n'aura aucun souvenir de ses premières bouffées d'Amérique. Trois mois après sa naissance, la famille Lee reprend le chemin de l'Asie et de Hong Kong..."Mon père ne voulait pas que je reçoive une éducation américaine" répétera plus tard l'acteur.

A Hong Kong, Bruce Lee grandit dans une petite maison de bois et de briques peuplée de chats et de chiens. Le logis est modeste. La famille s'y entasse...Mais en dépit des apparences, personne ne manque de rien. Bruce est un petit garçon libre qui passe plus de temps dans les coulisses des théâtres, où son père se maquille pour la scène, que sur les bancs de l'école.

C'est donc tout naturellement, à l'âge de neuf ans, que Bruce Lee fait ses premiers pas de comédien. Apparitions qui vont se succéder dans ces productions chinoises grand public. Tournées à la va vite. Aussitôt projetées, aussitôt oubliées...Dans le Kid, la production a trouvé un nom à ce gamin au sourire facétieux et au regard qui pétille : Lee le Petit Dragon. Il conservera jusqu'à la fin de ses jours ce surnom emprunté au calendrier chinois. L'enfant acteur tournera ainsi 23 films avant que la rue, dans laquelle il traîne de plus en plus, ne le capture...Lui fasse découvrir l'adversité...et l'oblige à se battre...