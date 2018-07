publié le 15/07/2018 à 14:27

Chanteur, Miss France, acteur... Mais tricolores avant tout. Les people français rivalisent d'inventivité pour témoigner de leur soutien envers l'équipe de France de football, qui s'apprête à disputer ce dimanche 15 juillet sa finale de la Coupe du Monde face à la Croatie. De notre animatrice M6 Ophélie Meunier à l'exceptionnel Omar Sy, de Paris à Moscou en passant par Los Angeles, tous sont derrières les bleus.



La Miss France 2015 Camille Cerf a posté plusieurs stories Instagram à quelques heures du coup d'envoi. On aperçoit la jeune femme prête à montrer dans l'avion direction Moscou, pour assister au match au plus près des Bleus. Camille Cerf est accompagnée de certaines de ses amies, les ex-Miss France Alicia Aylies et Iris Mittenaere, et la tenante actuelle du titre, Maeva Coucke.

Suivez en direct cette journée spéciale finale de la Coupe du Monde sur RTL

Miss France, équipe de France... de reine de beauté à footballeur, il n'y a qu'un pas à en croire les Miss. Celles-ci ont adressé un message de soutien à leur concitoyens finalistes de la Coupe du Monde.

F I N A L E ¿¿

.@equipedefrance ¿¿ Miss France et ses dauphines ont un message pour vous ¿¿ pic.twitter.com/gJpCsVlPsg — Miss France (@MissFrance) 15 juillet 2018