C'est un feuilleton que RTL suit depuis plus d'un an : Notre-Dame brûle, le prochain film de Jean-Jacques Annaud, consacré à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Après l'annonce du projet en exclusivité, les repérages et la construction des décors, le réalisateur nous a cette fois convié sur son plateau, aux pieds de la cathédrale, sur le parvis, à la limite de la "zone plomb" où quasiment personne ne peut entrer...

Jean-Jacques Annaud tourne sur place encore quelques jours en cette fin avril 2021 et il va pouvoir, en équipe très réduite, tourner quelques plans aux abords même de l'édifice... Puisque les deux tours majestueuses nous regardaient du haut de leurs 70 mètres, nous avons demandé au cinéaste de nous dire de quelle manière lui voyait son actrice principale, deux ans après le terrible incendie... "Je la regarde avec émotion, vous avez raison de titre que c'est ma vedette. C'est la star du film. C'est l'histoire d'une star qui est en train de mourir et les sauveteurs ont du mal à stopper l'hémorragie", analyse Jean-Jacques Annaud.

Jean-Jacques Annaud boucle la septième semaine d'un tournage qui s'achèvera en juin : Notre-Dame brûle est une superproduction filmée à hauteur d'hommes et de femmes, les pompiers étant les héros de l'histoire... Le réalisateur, lui, est heureux et serein, à la tête d'un projet de 30 millions d'euros. "Je le vis avec un plaisir intense, depuis Coup de tête (1979) je n'avais pas tourné en France et là j'ai la joie d'être avec une équipe absolument remarquable, du meilleur niveau international. Je crois que je n'ai jamais eu un tournage aussi fluide malgré l'incroyable difficulté du film", note le réalisateur.

Il y a toujours des scènes bizarres dans ces moments tragiques Jean-Jacques Annaud





Annaud veut faire un film court, autour d'1h30, qui démarre le matin du jour de l'incendie, et s'achève à l'aube du lendemain, quand le feu est maîtrisé. Ce jour-là, l'équipe tournait une séquence montrant l'arrivée de la voiture du colonel des pompiers face à Notre-Dame et constatant l'ampleur du sinistre... On a construit des machines qui lancent des braises sur les acteurs mais aussi sur l'équipe en train de tourner... Un puissant ventilateur envoie des vagues de fumées pendant que des kilos de charbon de bois s'abattent sur le parvis de la cathédrale... Jean-Jacques Annaud règle chaque détail, enchaine les plans et jubile... "Je ne pensais que ce serait aussi beau, aussi émouvant et parfois aussi bizarrement burlesque. Vous savez, c'est comme les enterrements, il y a toujours des scènes bizarres dans ces moments tragiques. Là, Dieu sait, s'il y en a eu ! Ça va donner beaucoup d'intensité et d'intérêt au film".

Les pompiers seront les véritables héros du film. Deux femmes et deux hommes au tout début de l'incendie, avec un équipement dérisoire pour lutter contre les flammes, heureusement rejoints par des moyens beaucoup plus lourds ensuite... Les pompiers de Paris sont incarnés par des acteurs pour la plupart inconnus mais les vrais soldats du feu de la capitale sont aussi partie prenante du film...

Jean-Jacques Annaud a aussi lancé un appel aux témoins anonymes de l'incendie : il va insérer dans son film plusieurs minutes de vraies images, enregistrées par les téléphones portables des passants ou des touristes mais également les images des réactions du monde entier face à la catastrophe. Le film est attendu sur nos écrans au printemps 2022...