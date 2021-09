Après avoir été repoussé de nombreuses fois, le prochain film James Bond prépare enfin son arrivée sur grand écran... No Time To Die ou Mourir Peut Attendre en bon français porte très bien son nom. Rappelons que le film était initialement prévu en salles le 30 mars 2020... Une pandémie et trois reports après, le dernier James Bond avec Daniel Craig va enfin sortir. La preuve ? L'ultime bande-annonce a été dévoilée dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2021.

Notre agent secret préféré retrouvera Léa Seydou qui continue de lui cacher des choses, Rami Malek avec son masque de grand méchant, Lashana Lynch (la nouvelle 007) mais aussi des habitués : Naomie Harris (Moneypenny), Ralph Fiennes (M), Ben Whishaw (Q) ou encore Jeffrey Wright (Felix Leiter)

La bande-annonce révèle quelques séquences inédites et des images que les fans connaissent très bien désormais. Reste une question : vont-ils oser tuer James Bond et Daniel Craig avant de passer le flambeau à un nouvel acteur ? Réponse le 6 octobre pour la sortie française.