A La Bonne Heure avec Aurore et Daniel Auteuil

Depuis le 25 janvier, Daniel et Aurore Auteuil sont réunis sur la scène du théâtre de Paris dans Le Malade imaginaire de Molière. C'est la première fois que le comédien, qui met également en scène le spectacle, joue avec sa fille.



Daniel incarne Argan, le personnage principal de la pièce. C'est aussi le dernier rôle de Jean-Baptiste Poquelin (Molière), mort suite à un malaise sur scène lors de la quatrième représentation de l'oeuvre le 17 février 1673.



Daniel Auteuil retrouve le dramaturge après avoir déjà joué dans Les Fourberies de Scapin en 1990 et le personnage d'Arnolphe dans L'Ecole des femmes en 2008.



Daniel Auteuil dans "Le malade imaginaire" actuellement au Théâtre de Paris

L'histoire : Argan est un homme parfaitement bien portant, ce qui ne l’empêche pas de se croire très malade.Veuf, il s’est remarié avec Béline qui simule des soins attentifs, mais n’attend en réalité que la mort de son mari pour hériter. Argan, pour s’assurer des secours contre la maladie, veut marier sa fille Angélique, malgré elle, à Monsieur Thomas Diafoirus, le fils de son médecin. Mais Angélique aime Cléante…

Daniel avait hâte d'interpréter Argan. "J’ai enfin l’âge du rôle ! [...] J’aime la façon dont Molière évoque avec humour et poésie les névroses et les maladies psychosomatiques de la société d’alors, qui en réalité sont assez proches de celles d’aujourd’hui."



Aurore Auteuil, elle, attendait de pouvoir jouer avec son père depuis toute petite. "Quand il m’emmenait, sur des tournages ou au théâtre, j’adorais le voir travailler. Je le trouvais déjà exceptionnel, j’étais très fan de mon papa [...] Et voilà, c’est énorme de pouvoir être avec lui, d’avoir tous ces moments tous les deux, j’ai l’impression d’être à nouveau cette petite fille…"



Depuis le 20 mars, vous pouvez retrouver Daniel Auteuil à l’affiche d’une très jolie comédie de José Alcala, Qui m’aime me suive, aux côtés de Catherine Frot et Bernard Le Coq.



Le Malade imaginaire de Molière, actuellement au Théâtre de Paris (rue Blanche, 9e arrondissement). Du mercredi au samedi à 20h30. Matinée le samedi à 17h et le dimanche à 15h30.

