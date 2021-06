publié le 02/06/2021 à 18:18

Une semaine après les révélations sur son départ de Newport Beach, Mischa Barton suscite les réactions de ses anciennes collègues. Melinda Clarke, qui incarnait Alice Cooper, la mère de Marissa dans la série, et Rachel Bilson, l'interprète de Summer Roberts, se sont déclarées "perplexes" dans leur podcast Welcome to the OC, Bitches ! du 1er juin dernier.

"Certains de ses commentaires m'ont déroutée, donc je ne sais pas où est la vérité mais oui Newport Beach était une énorme pression pour tout le monde", explique Melinda Clarke concernant les propos de Mischa Barton sur l'ambiance toxique du tournage. "Je ne vois pas de quoi elle parle, car personnellement je n'ai rien vu de tel", détaille de son côté Rachel Bilson.

Rachel Bilson n'a ensuite pas mâché ses mots sur les déclarations de Mischa Barton concernant le rôle plus important de Summer dans Newport Beach, ajouté "à la dernière minute". Rôle qui aurait poussé Mischa Barton vers la sortie. "C'est complètement faux (...) Je me suis dit : 'C'est de la désinformation, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire ? Qu'est-ce qu'elle cherche à dire ?' J'aimerais en discuter avec elle et lui demander comment elle a vécu son expérience, car nous avons clairement deux visions différentes", explique l'actrice.

Melinda Clarke et Rachel Bilson reconnaissent "la pression"

Cependant, les deux actrices reconnaissent qu'une jeune actrice comme Mischa Barton à l'époque de Newport Beach dans les années 2000, était soumise à beaucoup de pression. "Nous en avons parlé avec Rachel et une personne de 16,17,18 ans face à ces heures colossales de boulot et de pression, à un si jeune âge, au mieux tu es épuisé au pire c'est accablant et chaotique", résume ainsi Melinda Clarke avant d'ajouter : "Donc, ça me brise un peu le cœur d'apprendre cela. Nous savions qu'elle avait beaucoup de pression, mais si c'était vraiment aussi horrible, ce n'est pas juste pour elle".