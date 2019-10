Netflix teste une fonction pour regarder des séries en accéléré

publié le 28/10/2019 à 14:02

Vous pourrez bientôt profiter de vos séries préférées en accéléré. Comme le rapporte le site spécialisé Android Police, Netflix est en train d’expérimenter une fonctionnalité permettant de choisir la vitesse de visionnage. Testée sur un nombre limité d’utilisateurs Android, elle donnerait la possibilité de ralentir le flux à une vitesse de 0,5x ou 0,75x ou au contraire de l’accélérer à une allure 1,25x ou 1,5x plus rapide que la normale.

Les adeptes du binge-watching réclamaient de longue date une option de ce type. De la même manière qu’une VHS en avance rapide, ce mode de visionnage fait défiler plus ou moins rapidement les images sur l’écran sans entamer pour autant la compréhension du scénario. Cela permet de suivre le récit d’une intrigue plus rapidement, en réduisant les silences, et de consommer plus d’épisodes en un minimum de temps, dans les transports en commun par exemple.

Ses détracteurs y voient une altération du rythme et de la structure de l’oeuvre originale, symptomatique d'une époque soumise à des cadences de plus en plus rapides et une offre de plus en plus dense. Mais l'option peut aussi être utilisée pour ralentir l'allure et écouter plus lentement une oeuvre en version originale lorsque le débit des personnages est trop rapide.

Contrairement à Netflix, YouTube permet déjà de moduler la vitesse de lecture. Il est aussi possible de regarder des vidéos en accéléré via le lecteur multimédia VLC ou en téléchargeant des extensions pour Google Chrome ou Firefox, comme Video Speed Controller. La plupart des applications de podcasts et de livres audio le proposent aussi.