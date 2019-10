publié le 29/10/2019 à 09:15

C'est un mois royal et très riche en grosses productions que nous prépare Netflix pour novembre 2019. La très attendue saison 3 de The Crown avec son tout nouveau casting cinq étoiles compte parmi les nouveautés du catalogue du service de streaming américain. Si vous aimez la monarchie mais avec une approche plus intimiste et médiévale, vous pourrez aussi tourner vos yeux vers Le Roi avec Timothée Chalamet, Lily-Rose Depp et Robert Pattinson. Un casting de cinéma pour une production Netflix.

Puisque l'on parle de grands noms du cinéma, sachez que c'est aussi en novembre que le film événement The Irishman sera disponible pour les abonnés. Réalisé par Martin Scorsese, The Irishman rassemble devant la caméra trois géants : Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci. Un film de cinéma s'il en, est mais qui sera disponible sur les smartphones, téléviseurs et ordinateurs.

Et, parmi ces grands noms, Netflix continue de sortir de nouvelles saisons de ses programmes-clés comme Queer Eye, cette fois au Japon, ou Atypical, des films, dessins-animés et des documentaires. Voici les nouveautés pour ce mois de novembre 2019.

Les séries

> The Crown Season 3 ' Official Trailer ' Netflix Date : 25/10/2019

The Crown - saison 3 (17 novembre) : la famille royale britannique change ses visages sur Netflix. Claire Foy (35 ans) qui incarnait la jeune monarque au moment de son couronnement va laisser son trône à Olivia Colman (45 ans). Celle qui a déjà incarné la reine Anne dans La Favorite en 2018 va pouvoir s'intéresser à la vie d'Elizabeth II désormais quadragénaire. La décolonisation, les crises politiques, le divorce de sa sœur Margaret ou encore l'adolescence de ses enfants seront mis en images dans cette nouvelle saison. Helena Bonham Carter (Fight Club, Harry Potter, Le Discours d'un roi) jouera la sœur de la reine, Tobias Menzies incarnera le duc d’Édimbourg (Rome, Game of Thrones, Outlander), Ben Daniels sera Lord Snowdon, Charles Dance (Tywin Lannister dans Game of Thrones) sera Lord Mountbatten, Marion Bailey jouera la Reine mère, Erin Doherty sera la princesse Anne et Josh O’Connor le prince Charles.

American Son (1er novembre) : tensions entre communautés, clichés, investigations policières racistes... Le temps passe et la tension monte dans un poste de police de Floride où un couple mixte déchiré attend des nouvelles après la disparition de leur fils. Il s'agit de l'adaptation d'une pièce de Broadway avec Kerry Washington (Scandal) dans le rôle principal.

Atypical - saison 3 (1er novembre) : la série portée par Keir Gilchrist, Brigette Lundy-Paine et Jennifer Jason Leigh revient sur Netflix. Sam le héros adolescent et autiste au cœur de l'intrigue vient désormais d'intégrer la vie universitaire avant de plonger dans le grand bain qu'est la vie adulte. Une comédie colorée et lumineuse qui commence sa troisième saison (une rareté sur la plateforme).

Nous, la vague (1er novembre) : un mystérieux camarade entraîne quatre adolescents idéalistes à se révolter contre la montée de la ferveur nationaliste, mais leur mouvement prend une sombre tournure. Une série inspirée par le film à succès allemand inspiré de faits réels sorti en 2008.

Queer Eye : bienvenue au Japon ! (1er novembre) : les garçons dans le vent de la série de relooking traversent l'océan Pacifique pour poser leurs fabuleuses valises et leurs messages de tolérance au Japon. Dans un pays où le militantisme LGBTQ+ est encore anecdotique et où les émotions sont souvent tues, les Queer Eyes vont faire office de tornade progressiste. Préparez vos mouchoirs.



Mais aussi : H (1er novembre), Les œufs verts au jambon (8 novembre), The Stranded (14 novembre), El Club (15 novembre), The Toys That Made Us (saison 3), Dolly Parton's Heartstrings (22 novembre), Alta Mar (saison 2), Merry Happy Whatever (28 novembre), The Movie That Made Us (29 novembre).

Les films

> Le Roi, avec Timothée Chalamet ' Teaser officiel ' Un film Netflix Date : 25/10/2019

The Irishman (27 novembre) : 3 années se sont écoulées depuis Silence et trois ans sans Martin Scorsese peuvent paraître une éternité. On retrouve des acteurs emblématiques du cinéma de Scorsese dans ce projet : Robert de Niro, Joe Pesci ou encore Harvey Keitel. Un cocktail explosif qui s'inscrit dans la lignée des films de gangsters chers à Scorsese, comme Les Affranchis, Casino, ou Les Infiltrés. The Irishman s'inspire du livre J'ai tué Jimmy Hoffa de Charles Brandt, écrit sur la base d'entretiens avec Frank Sheeran, surnommé The Irishman. Robert de Niro apparaîtra notamment rajeuni de plus de 30 ans, grâce au procédé technologique désormais bien connu appelé "de-aging".



Klaus (15 novembre) : ce n'est pas encore Noël mais voilà de quoi vous préparer. Klaus raconte une amitié étonnante se crée entre un jeune facteur et un fabricant de jouets solitaire. Une animation sur le père Noël par le co-créateur de Moi, moche et méchant. Ce sont les voix expertes de Alex Lutz, Ludivine Sagnier ou encore François Berléand qui se chargeront de la version française.



Le Roi (1er novembre) : casting de cinéma pour ce film d’époque. Un prince rebelle et débauché (Timothée Chalamet) doit se transformer en roi guerrier face aux hostilités de tous bords qui font rage dans une Angleterre en pleine convulsion. Robert Pattinson s'essayera à l'accent français dans ce film spectaculaire et intimiste qui essaye de décrypter ce qui peut se passer sous le crâne de jeunes dirigeants qui ont fait l'histoire de l'Europe.



Mais aussi : Le parler des oiseaux (1er novembre), Precious, Drive, The Revenant, Marguerite et Julien, Un Noël à croquer, Un Safari pour Noël, Snowden (3 novembre)Flocons d'amour (8 novembre), House Arrest (15 novembre), Swagger (16 novembre) L'Alchimie de Noël (21 novembre), Personne ne regarde (22 novembre), Terminator Genisys, Holiday Rush (28 novembre), Arctic Justice: Thunder Squad (29 novembre).



De nombreux documentaires vont aussi intégrer le catalogue de Netflix. Ce mois-ci vous pourrez regarder : Paradis en flammes (1er novembre), Maradonna au Mexique, Moi, honte ? Jamais (19 novembre), Bikram : Yogi, gourou, prédateur (20 novembre), Lorenna, la femme aux pieds légers (20 novembre), Broken (27 novembre).