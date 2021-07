"Vacances, j'oublie tout..." L'été arrive et les vacances pour les Français et les Françaises. Netflix ne fait pas de pause et renouvèle son catalogue avec une nouvelle sélections de films, séries et documentaire pour ses abonnés.

Commençons par les gros morceaux : la saga Twilight depuis le 1er juillet. L'occasion de (re)voir l'histoire d'amour entre Edward et Bella qui a fasciné des millions de spectateurs et de spectatrices dans le monde. Si vous aimez le fantastique, les vampires qui scintillent, Kristen Stewart et Robert Pattinson, voilà de quoi vous faire passer un bel été.

Les abonnés pourront aussi découvrir le nouveau film Comment je suis devenu super-héros avec entre autres Leïla Bekhti et Pio Marmaï au casting.

Les nostalgiques des années 90 et fans de films d'horreur pourront découvrir les trois parties de Fear Street. Si vous avez aimé Atypical et Mes Premières fois, les nouvelles saisons sont aussi disponibles pour ce mois de juillet.

Séries

Mortel (saison 2)

2 juillet

De retour sous une nouvelle forme, Obé crée une armée de partisans à l'école. Les héros et héroïnes n'ont pas d'autres choix que de se mettre en guerre et d'éviter une nouvelle catastrophe.

Atypical (saison 4)

9 juillet

Casey et Sam sont prêts à démarrer leur vie loin du cocon familial. Mais, la famille Gardner ne l'entend pas vraiment de cette oreille et a de plus en plus de mal à imaginer que les enfants quittent le nid.

Mes premières fois (saison 2)

Une nouvelle saison pleine de défis pour Devi qui va devoir faire des choix dans ses relations amicales et amoureuses, le tout sous le regard de sa mère.

Films et documentaires

Twilight

1er juillet

L'intégrale de la saga adaptée des romans de Stephenie Meyer est disponible sur la plate-forme. L'occasion de vous (re)plonger dans l'histoire de Bella et Edward, réunis par le destin et poussés à combattre des forces obscures qu'ils ne pouvaient imaginer.



Fear Street

2 juillet

Une trilogie horrifique aux parfums des années 90 dans sa première partie réalisée par Leigh Janiak. La ville de Shadyside est maculée de sang par une force démoniaque traquée par une bande d'adolescents, prêts à tout pour sauver leur ville.

Comment je suis devenu super-héros

9 juillet

Un casting XXL : Pio Marmaï, Vimala Pons, Benoît Poelvoorde, Leïla Bekhti ou encore Swann Arlaud pour ce film de Douglas Attal. L'intrigue se déroule dans un monde où les humains et les super-héros cohabitent. Lorsqu'un trafic de super-pouvoirs commence à semer le chaos, un flic solitaire décide de s'associer avec des super-héros pour sauver la situation.

Braquages d'anthologie

14 juillet

Un documentaire original de Netflix qui vous fait découvrir les coulisses des plus grands braquages de l'histoire, ceux qui ont marqué les esprits et le public.



Le dernier mercenaire

30 juillet

Une comédie signée David Charhon avec un casting qui promet d'en mettre plein la vue : Jean-Claude Van Damme, Alban Ivanov, Samir Decazza, Assa Sylla, Djimo, Patrick Timsit et Éric Judor. L'intrigue raconte comment un agent secret qui a raccroché depuis 25 ans est obligé de reprendre du service après avoir signé un accord pour protéger son fils.