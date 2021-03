Netflix : "Shadow and Bone", "The 100", "Mon roi" ... sont au programme de Netflix en avril

publié le 30/03/2021 à 16:54

Les jours passent et se ressemblent... Heureusement, Netflix est là pour nous divertir avec de nouvelles séries, des films inédits, des documentaires inattendus et des animés plein d'humour et d'action. En ce mois d'avril, Netflix va probablement faire l'événement avec la sortie de l'une des séries de fantasy qui espèrent bien prendre la suite de Game of Thrones ; Shadow and Bone, l'adaptation en série télé de la saga littéraire de l'autrice américaine Leigh Bardugo et sa trilogie Grisha... Une force maléfique qui divise un pays inspiré par la Russie des tsars, une jeune héroïne qui découvre qu'elle est l'élue et dispose d'un pouvoir miraculeux... Tous les éléments semblent présents pour offrir du grand divertissement.

Si la magie ne vous intéresse pas et que vous préférez la science, la suite de la très populaire série de science-fiction The 100 est au programme de ce mois d'avril pour une septième saison. Et si l'imaginaire vous ennuie profondément, vous pouvez opter pour l'ambiance bien plus réaliste de la série Le serpent avec Tahar Rahim. Une série inspirée par des faits réels. Des films (nouveaux ou classiques), des documentaires sur des sujets aussi variés que les animaux, les vêtements ou Dolly Parton et des animés sont aussi au programme afin de satisfaire le public le plus large possible.

Séries

> ​Shadow and Bone | Official Trailer | Netflix

Shadow and Bone

Date : 23/04

Des forces obscures conspirent contre la jeune cartographe orpheline Alina Starkov dont le pouvoir extraordinaire pourrait changer le destin de son univers en guerre.... Vous en aviez assez des univers médiévaux avec cottes de mailles, dragons, forteresses et décors très écossais ou irlandais ? Shadow and Bone pourrait bien vous faire voir du pays avec un univers fantastique inspiré par la culture russe. De tous les projets de séries de fantasy qui sont en travaux, côté télévision, Shadow and Bone est probablement celui qui parlera le plus à un public "young adult" en adaptant les libres très populaires de Leigh Bardugo

Le Serpent

Date : 02/04

Dans les années 1970, l'impitoyable tueur Charles Sobhraj traque les touristes occidentaux qui font la route en Asie du Sud. Inspiré de terrifiants faits réels. Une série créée par Richard Warlow et Toby Finlay et avec en tête d'affiche : Tahar Rahim, Jenna Coleman et Billy Howle.

> Le Serpent | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Snabba Cash

Date : 07/04

Les vies d'une femme d'affaires ambitieuse, d'un homme de main irrésistible et d'un ado rebelle s'entrechoquent sur fond de quête éperdue, et sinistre, d'argent facile.

Mariage Farpait

Date : 07/04

Maintenant qu'elle a la bague au doigt, l'indécrottable humoriste Jamie Lee livre ses astuces politiquement incorrectes pour faire du jour J un succès sans prise de tête.

Arrête Papa, Tu me Fais Honte !

Date : 14/04

Un homme veuf et patron d'une marque de cosmétiques se voit catapulté en pleine paternité lorsque sa fille, une ado qui n'en fait qu'à sa tête, emménage chez lui.

The Circle (saison 2)

Date : 14/04

Ruses, stratégie et popularité sont au programme d'un nouveau casting d'alliés, d'ennemis et d'imposteurs plus ou moins subtils, prêts à tout pour remporter le magot !

Sisyphus

Date: 15/04

Un incident inimaginable initie un ingénieur de génie aux dangereux secrets du monde, et lui amène une femme singulière venue spécialement du futur pour le trouver.

Hello, Me!

Date : 15/04

Synopsis : Désespérée et sur la touche, une femme pense avoir perdu tout intérêt, jusqu'au jour où son besoin de changement se manifeste sous la forme de son double... plus jeune.

Why Are You Like This

Date : 16/04

Trois amis intimes gèrent (ou non) travail, loisirs, identité, rencards, plaisir et soirées de folie dans cette satire incisive de la vie de la génération Y à Melbourne.

The 100 (Saison 7)

Date : 01/04

Un siècle après une apocalypse nucléaire sur Terre, 100 habitants d'une station spatiale sont renvoyés sur la planète bleue pour savoir si elle est redevenue habitable. On retrouve la suite des aventures de nos ados qui ont bien grandis avec Eliza Taylor-Cotter, Bob Morley, Lindsey Morgan...

Mais aussi : The Real Housewives of Beverly Hills (saisons 3 et 4), Zéro, Fatma, Sexify, La Grande Illusion de Juanquini (saison 2), Innocent, Stars de compagnie, Cauchemars et canulars (saison 2), Indian Big Day : Collection 2, Luis Miguel : la série (saison 2)

Films et documentaires

Mon roi

Date : 01/04

Suite à une grave chute de ski, Tony est admise dans un centre de rééducation où elle se remémore sa relation intense avec Georgio le temps de sa convalescence. Un film de Maïwenn avec Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot et Louis Garrell.

> MON ROI - Bande-Annonce Officielle - Vincent Cassel / Emmanuelle Bercot / Maïwenn (2015)

Un prince à New York

Date : 01/04

Décidé à emprunter sa propre voie, le prince Akeem refuse d'épouser la femme choisie par ses parents et se rend à New York avec son ami Semmi pour trouver lui-même la femme idéale. Avec Eddie Murphy, Arsenio Hall et Shari Headley.



Mais aussi : Sexy Dance 5 : All in Vegas, Dangereuse séduction, Le stratège, La liste de Schindler, Le Disciple, Tersanjung : Le film, Just Say Yes, Concrete Cowboy, Madame Claude, Le Secret des Lucioles,Thunder Force, Night in Paradise, New Gods: Nezha Reborn, The Soul, Love and Monsters, Ride or Die, Règles de Trois, Into the Beat, Le Passager n°4, Rendez-Vous à Mexico, Dans les Angles Morts.

> LOVE AND MONSTERS | Official Trailer

Du côté des documentaires : Dis-Moi ce que tu portes, Dolly Parton : Le Concert-Hommage MusiCares, Vol au musée : Le Plus Grand Cambriolage de l'Histoire de l'Art, Mon amour : en six histoires, Pourquoi tu m'as tuée ?, La Vie en Couleurs avec David Attenborough, Le Guide Headspace du Sommeil et Searching For Sheela : Entre Utopie et Terrorisme.

Animés

La Voie du tablier

Date : 08/04

Après s'être retiré des affaires, Tatsu, un yakuza connu comme "le Dragon Immortel", refait surface avec sa légendaire férocité... dans la peau du parfait mari au foyer !



Yasuke

Date : 29/04

Originaire d'Afrique, il a combattu aux côtés d'un puissant seigneur féodal dans le féroce Japon du XVIe siècle. Et ce "samouraï noir" est devenu une légende.



Des programmes pour les enfants : Bienvenue chez Mamilia : Partie 3, Les mômes de l'Apocalypse : Vive la fin du monde !, Mighty Express : Saison 3, Fast & Furious : Les espions dans la course : Saison 4 : Mexico, Arlo, le Garçon Alligator, Izzy et les Koalas : Saison 2, Tut Tut Cory Bolides : Saison 4, Les Mitchell Contre les Machines...