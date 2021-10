Netflix met les petits plats dans les grands pour cette fin d'année. Entre les programmes pour Halloween, Thanksgiving ou encore Noël (car oui, les programmes de Noël sont déjà là), la plateforme de streaming a pensé à nous offrir la suite de grands divertissements.

Nous avons, pour les amateurs de faits divers fantasques et de félins, la suite de la série documentaire phénomène Tiger King. Et pour celles et ceux qui aiment le drama puissance 1.000 et les maisons luxueuses de Los Angeles : la très attendue saison 4 de l'addictive Selling Sunset.

Du côté des séries, notons l'arrivée d'une série d'animation made in France qui se base sur l'un des jeux les plus populaires du moment : Arcane. Les amateurs de séries coréennes en manque de Squid Game se feront plaisir avec la sombre Hellbound. Et des valeurs sûres comme la suite de Narcos ou encore Riverdale (avec l'arrivée de la voisine Sabrina) sont au rendez-vous de ce mois de novembre.

Séries

Riverdale (saison 6)

Un épisode par semaine à partir du 17 novembre

Doit-on encore présenter Riverdale aux abonnés de Netflix ? La série dramatique pour ados fait son retour pour une sixième saison.



Selling Sunset (saison 4)

24 novembre

Maisons de rêve sous le soleil de Californie et incomparable drama ! La série de téléréalité qui suit des agents immobiliers de haut vol à Los Angeles revient pour une quatrième saison.



Arcane

Épisodes 1-3, le 6 novembre / Épisodes 4-6 , le 13 novembre 13/11 / Épisodes 7-9, le 20 novembre

Pour cette nouvelle série, deux mastodontes se sont unis pour offrir du grand spectacle : le géant du streaming Netflix et Riot Games, le studio célèbre pour son ultra-populaire jeu de stratégie : League of Legends (ou LoL pour les intimes). Ce mariage organisé grâce aux talents du studio français Fortiche Productions a donné naissance à la série animée Arcane. le pitch de la série est simple : Championnes de leurs villes jumelles et rivales, deux sœurs se battent dans une guerre où font rage des technologies magiques et des perspectives diamétralement opposées.



Narcos: Mexico (saison 3)

5 novembre

Tandis que de nouveaux barons de la drogue se disputent le pouvoir, des journalistes mènent l’enquête et les autorités flirtent dangereusement avec la corruption.

Créée par Carlo Bernard, Chris Brancato, Doug Miro. Avec Diego Luna, Michael Peña, Scoot McNairy

Cowboy Bebop

19 novembre

L'animé culte devient une série live-action ! Aux trousses des pires criminels de la galaxie, des chasseurs de primes veulent sauver le monde, si la récompense en vaut la peine. Une série en prise de vues réelles. Une série créée par André Nemec avec John Cho, Mustafa Shakir, Danielle Pineda.

Hellbound

19 novembre

Il n'y a pas que Squid Game dans la vie (et sur Netflix). Des êtres d'un autre monde condamnent les gens à l'enfer, provoquant l'émergence d'une secte religieuse fondée sur la théorie d'une justice divine. Créée par Sang-Ho Yeon avec Ah-In Yoo, Hyun-joo Kim, Do-Yoon Kim.



Christmas Flow

11 novembre

Quand un rappeur et une journaliste que tout oppose se rencontrent... la magie de Noël opère. Réalisée par Nadège Loiseau avec Shirine Boutella, Tayc, Camille Lou, Marion Seclin, Aloïse Sauvage, Walid Ben Mabrouk

Mais aussi : Big Mouth (saison 5), Glória (saison 1), The Club, L'Improbable Assassin d'Olof Palme, Swap Shop : La Radio des Bonnes Affaires (saison 1), Gentefied (saison 2), L'Amour Cash (saison 1), Mentiras, À Découper Suivant les Pointillés (saison 1), La Reina del Flow (saison 2), La Réalité en face, F is for Family (saison 5), À l'École du Chocolat (saison 1), Light the Night, Lutins (saison 1), Decoupled.

Films et documentaires

The Harder They Fall

3 novembre

Décidé à se venger, le hors-la-loi Nat Love enfourche son cheval avec sa bande pour régler son compte à son ennemi Rufus Buck, un cruel chef de gang échappé de prison. Réalisé par Jeymes Samuel avec Jonathan Majors, Zazie Beetz, Idris Elba, Regina King, Delroy Lindo, LaKeith Stanfield.



Red Notice

12 novembre

Un profileur du FBI aux trousses de la voleuse d'art la plus recherchée au monde se retrouve à faire équipe avec elle, à contrecœur, pour coincer un arnaqueur très doué. Réalisé par Rawson Marshall Thurber avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot.



Mais aussi :

Aya et la sorcière, Creed, Creed 2, Trois couleurs, la saga Jason Bourne, Zero to Hero, Une Sacrée Union, Love Hard, We Couldn't Become Adults, Yara, Noël avec le Père, Clair-Obscur, 7 Prisonniers, La Princesse de Chicago : En quête de l'étoile, Inconditionnel, Dhamaka : L'effet d'une bombe, tick, tick...BOOM!, Les Lois de la Frontière, Meurtrie, Green Snake, Un Château pour Noël, Plus On Est de Fous, Les Nouveaux Chapitres du bonheur.





DOCUMENTAIRES

Au Royaume des fauves (Tiger King), saison 2

17 novembre

Vous pensiez connaître tous les rebondissements de cette histoire ? Au Royaume des Fauves revient avec une deuxième saison qui multiplie les mystères, la folie et le chaos qui ont captivé les spectateurs du monde entier.



Mais aussi :

Camp secret : Les nazis bien gardés de l'Amérique, Les Rois de l’arnaque, Catching Killers, Notre Histoire Policière, Le Règne animal (saison 1), Au Royaume des Fauves, Des Vies Sans Toit, Procession : L'Espoir au Bout du Chemin, Le Cerveau, en Bref (saison 2), L'Ombre du Doute : Histoire de Deux Enlèvements, Une Vérité Enfouie : La Disparition de Birgit Meier, 14 x 8000 : Aux sommets de l'impossible.