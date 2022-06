"The Sandman" (Netflix) : date, trailer... Ce que l'on sait sur l'adaptation de la BD culte

Enfin, le marchand de sable s'apprête à passer sur vos écrans... The Sandman est un petit monument de la bande dessinée et, plus largement, de la pop culture. Et cela fait depuis des décennies que des producteurs de cinéma et de télévision tentent de mettre en image cette œuvre de l'auteur britannique Neil Gaiman (American Gods, Stardust, Good Omens). Après de nombreux échecs et tergiversations, tous les projets imaginés, dont un avec Joseph Gordon-Levitt par exemple pour le cinéma, ont été abandonnés. C'est finalement Netflix qui a eu la force de faire éclore ce projet pour sa plateforme plus de 30 ans après la création de cet univers.

Mais si vous ne connaissez pas The Sandman et que vous êtes simplement intrigué par les quelques images qui ont été dévoilées par Netflix, voici de quoi vous enthousiasmer un peu plus encore. D'abord, sachez que The Sandman.a le potentiel de devenir une franchise particulièrement populaire. Ce n'est pas pour rien que des noms tels que Le Seigneur des Anneaux, The Watchmen, Harry Potter, Game of Thrones et d'autres grandes fresques de fantasy sont évoquées pour servir de comparaison. The Sandman figure fréquemment dans les listes des œuvres de fiction les plus importantes et influentes de notre époque. Les jurys des prix World Fantasy, Hugo, Nebula ou du festival d'Angoulême ont aussi salué la grande qualité de cette œuvre.



The Sandman a pour personnage principal un Éternel (mais attention, on ne parle pas de ceux de Marvel) baptisé Dream. Ces entités fondamentales pour l'univers représentent des éléments très importants de l'existence et, comme son nom l'indique, Dream gouverne les rêves, les cauchemars, les idées... Dans ce petit groupe, on compte : Destiny, Death, Dream, Despair, Destruction et Desire.

Dream est une sorte de divinité primordiale qui précède les dieux eux-mêmes. Les premières images de la série nous montrent le début de l'intrigue, là où l'on rencontre pour la première fois Dream. Ce dernier est capturé par un occultiste, Roderick Burgess, à la suite d'une invocation ratée. Le sorcier voulait emprisonner la Mort pour devenir immortel mais il a finalement emprisonné un autre Éternel qui ne peut ni ne veut lui offrir ce qu'il désire. Dream restera plus de 70 ans dans la prison magique conçue par l'occultiste, guettant l'occasion parfaite pour s'échapper... Le reste, vous le découvrirez.

Des anciens de "Game of Thrones"

Le casting de cette série a de quoi attirer l'attention. Tom Sturridge (Good Morning England) jouera le rôle de Dream. Gwendoline Christie que les fans de Game of Thrones connaissent très bien interprètera Lucifer, qui dirige l'Enfer. Lucifer est un personnage qui a déjà droit à sa propre série éponyme et qui est incarné à la télévision par Tom Ellis. Il s'agit-là du même personnage puisque la série fantastico-policière que les fans de Netflix connaissent bien (6 saisons depuis 2016) est une adaptation de l'œuvre de Neil Gaiman là encore. Tom Ellis aurait pu reprendre son rôle pour un cross-over mais il a finalement été décidé de recréer une version totalement originale du personnage pour la télévision et de rester au plus proche de la version de la bande dessinée.

Charles Dance, qui incarne le père des Lannister dans Game of Thrones joue le fameux occultiste malheureux Roderick Burgess. On ne devrait cependant pas profiter longuement de sa présence à l'écran puisque son rôle n'est important que pour introduire le personnage de Dream.

Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston... complètent le casting. Les fans de fantastique trouveront dans The Sand man de nombreuses références pour faire vibre leur corde "geek". Jenna Coleman jouera par exemple Johanna Constantine, l'ancêtre de John Constantine (incarné au cinéma par Keanu Reeves). Preuve que Neil Gaiman s'amuse avec son univers. Deux autres noms feront plaisir au public : Stephen Fry et Mark Hamill sont aussi au casting. Ce dernier ne sera pas à l'écran mais prêtera sa voix à Mervyn Pumpkinhead.

La saison 1 de The Sandman comptera 10 épisodes et ils seront tous disponibles très prochainement. Dans sa dernière bande-annonce dévoilée le 6 juin 2022 (visible en tête de cet article), Netflix a annoncé la date de diffusion de cette première fournée pour le 5 août 2022. Autant dire demain.

