Netflix : deux acteurs de la série "The Chosen One" meurent au Mexique

Les deux comédiens Raymundo Garduño Cruz et Juan Francisco González Aguilar qui étaient à l'affiche de la série Netflix The Chosen One (L'élu) sont morts dans un accident de la route en marge du tournage au Mexique, ont appris nos confrères du magazine américain Variety. Deux autres membres du casting et quatre personnes de l’équipe de tournage ont été blessés.

Les acteurs étaient à bord d'une camionnette qui transportait cette équipe et qui s'est renversée en quittant la route dans des circonstances encore inconnues dans une zone désertique du Mexique. La camionnette se déplaçait en direction de l'aéroport de la région de Santa Rosalia et l'accident a eu lieu non loin de la ville de Mulegé dans l'état mexicain de Basse-Californie.

Le tournage a été stoppé après cet accident, a annoncé la société de production en charge de cette adaptation d'une bande dessinée. La série The Chosen One devait porter à l'écran l'oeuvre de Mark Millar et Peter Gross baptisé Le Jésus Américain qui conte l’histoire d’un garçon de 12 ans qui se trouve être une nouvelle incarnation de Jésus-Christ. Pour l'heure, le projet a été suspendu et nous ne savons pas encore s'il sera annulé ou s'il reprendra plus tard avec d'autres comédiens.

